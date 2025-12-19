Juventus vs Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la decimosexta jornada de la Serie A uno de los partidos programados es el gran encuentro entre Juventus y Roma que se enfrentan en el Allianz Stadium de Turín este sábado 20 de diciembre a las 20:45 horas, tiempo de España.

Sigue aquí en directo el partido Juventus vs Roma de la Serie A 2025-26

Aquí en GOAL te decimos cómo ver este partido del fútbol italiano:

Cómo ver Juventus vs Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se podrá ver en España en la señal de DAZN, mientras que en México y Sudamérica en ESPN 2 y Disney+ Premium. En Estados Unidos será transmitido a través de DAZN, Paramount+ y Fubo.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Juventus- vs Roma: hora de inicio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Juventus

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de cuál VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

La Juventus busca continuidad tras la importante victoria en Bolonia. No estará Koopmeiners, suspendido, mientras que desde el primer minuto se verá a Bremer en el centro de la defensa completada por Kalulu y Kelly. Rugani y Cabal son evaluados, ambos fatigados. Bajo los palos está Di Gregorio. En el centro del campo debería tocar nuevamente a Locatelli y Thuram, con McKennie y Cambiaso en las bandas. En ataque David hacia una camiseta de titular, respaldado en la tres cuartos por Conceicao y Yildiz. Sorprendentemente regresa entre los convocados Milik, que obviamente comenzará desde el banquillo.

Noticias sobre la Roma

Gasperini sin Ndicka y El Aynaoui, que partieron para la Copa Africana de Naciones, y con Dovbyk lesionado y aún en el dique seco. Ferguson, en ventaja sobre Dybala, lidera el ataque, apoyado por Soulé y Pellegrini en la tres cuartos. Hermoso está en duda debido a una fatiga: en caso de ausencia, novedades obligadas en defensa donde también podría ser retrasado Rensch.

Forma

En sus últimos tres partidos de liga, la Juve ha vencido por la mínima al Cagliari (2-1) y al Bolonia (0-1). Entre ambos partidos, perdió 2-1 contra el Nápoles, dirigido por el ex astro Antonio Conte.

La Roma, gracias a su ajustada victoria contra el Como, puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra el Nápoles y el Cagliari.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación