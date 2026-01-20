Juventus vs. Benfica, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Juventus tiene una gran oportunidad de cerrar con fuerza la fase de liga de la Champions League.

Para tener la certeza de acceder al menos a los playoffs, los bianconeri deben conquistar al menos tres puntos en las dos últimas jornadas.

En el último partido en casa de esta fase, la Juventus recibe al Benfica de José Mourinho, actualmente fuera de las primeras 24 posiciones y en busca de una clasificación de último minuto.

Cómo ver Juventus vs Benfica, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Juventus vs Benfica

Liga de Campeones - Champions League Allianz Stadium

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Juventus.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Probables alineaciones Juventus-Benfica

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Entrenador Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Ent. Mourinho

Forma

La Juventus puso fin a su racha de siete partidos invicta, fruto de seis victorias y un empate, al perder en el Unipol Domus contra el Cagliari, cediendo puntos cruciales en la lucha por la clasificación a la Champions League.

Por otro lado, tras dos derrotas consecutivas —contra el Sporting Braga en la Copa de la Liga y contra el Oporto en la Copa de Portugal—, el Benfica volvió a la senda del triunfo en la liga con una victoria por 2-0 a domicilio en el Rio Ave. Sin embargo, el equipo portugués se mantiene tercero en la clasificación, por detrás del Oporto y el Sporting de Portugal, que se mantienen a la cabeza.

Enfrentamientos directos

La Juventus solo ha ganado una vez contra el Benfica en competición europea: un 3-0 en casa en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1992/93, título que posteriormente conquistó.

El equipo portugués, sin embargo, ha ganado sus cinco partidos de Champions League contra la Juventus, incluyendo una derrota por 2-0 en el Allianz Stadium en enero de 2025, con Thiago Motta al mando.

Clasificación