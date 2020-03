Jurguens Montenegro repasó su presente en Jicaral

Primera División de Costa Rica: El atacante propiedad de Alajuelense viene de destacarse con sus cuatro goles ante Santos previo a la suspensión.

Jurguens Montenegro tuvo un impasse de goles entre enero y marzo, pero se descargó con un póker en el 6-2 de su equipo, Jicaral, sobre Santos de Guápiles el 15 de marzo pasado, previo a la suspensión del fútbol costarricense por el coronavirus.

El atacante propiedad de Alajuelense valoró las oportunidades que tiene en la actualidad para demostrar su valía. ¿Lo seguirá de cerca La Liga? "Todo jugador necesita confianza y minutos para demostrar lo que sabe. Cuando esa chance llega, uno tiene que aprovecharla", manifestó el nacido en Cantón de Puntarenas hace 19 años en declaraciones a lateja.cr.

Además, el ex jugador de Cartaginés destacó la importancia de su círculo familiar, específicamente su mamá, y a su otra mamá: "Ellas siempre estuvieron pendientes de mí y yo de ellas. También muchos amigos en Alajuela que me brindaron la mano y me ayudaron bastante".

Asimismo, Montenegro reveló la manera en que se maneja en Puntarenas. "Acá en Jicaral me transporto en bici, a los entrenamientos voy en bicicleta. Sólo en los partidos no lo hago para no llegar muy cansado y hacerlo más fresco", confesó.