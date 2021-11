¿Qué jugadores mexicanos han sido nominados al Balón de Oro?

¿Te imaginas que un mexicano gane el Balón de Oro? Sí, en estos momentos es algo casi imposible, debido a que el galardón está reservado para aquellas estrellas que la rompen en los clubes más importantes del mundo. Pero aunque no lo creas, hubo un momento en el que varios jugadores aztecas fueron considerados para tal premio.

En GOAL te presentamos a los mexicanos que llegaron a ser nominados al Balón de Oro. No son muchos, pero este selecto grupo dejó el nombre de México en lo más alto gracias a sus impresionantes actuaciones en las competiciones más importantes del mundo, como La Liga, la Premier League, la Champions League o los torneos de selecciones.

El gran ausente es Hugo Sánchez, debido a que en su época el galardón no lo podían ganar los futbolistas latinoamericanos. De lo contrario, seguramente estaría en el siguiente listado:

RAFA MÁRQUEZ (2006-2010)

GUILLERMO OCHOA (2007)

CHICHARITO (2011)

ANDRÉS GUARDADO (2015)

GIOVANI DOS SANTOS (2015)