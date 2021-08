Jürgen Damm en exclusiva para Goal: "La gente quiere ver más mexicanos en la MLS"

El delantero mexicano charló en exclusiva con nosotros, contándonos cómo ha vivido su paso por la MLS.

En julio de 2020, Jürgen Damm decidió dar un giro brusco en su carrera, y tras cinco años vistiendo la camiseta de Tigres emigró a la MLS, llegando al Atlanta United, una de las franquicias más exitosas de ese certamen.

The Five Stripes cuentan con uno de los estadios más modernos del planeta, tienen una fiel fanaticada que abarrota su estadio cada que les toca jugar como locales y una poderosa plantilla con otros latinos como Alan Franco, Marcelino Moreno, Josef Martínez o Ezequiel Barco que los consolidan como favorito a llegar a instancias finales.

Jürgen ganó cientos de miles de seguidores por sus cualidades para jugar como extremo derecho. Sin embargo, en últimas fechas ha proyectado su lado más humano en la red social Tik Tok. Videos mostrando la intimidad del Atlanta United y sus instalaciones, confesando sus gustos y aficiones, compartiendo con sus seguidores el fallecimiento de su perro Flash o haciendo chistes con su magnífico sentido del humor. Damm sabe disfrutar la vida, y así se nota siempre.

Desde Estados Unidos, Goal tuvo la oportunidad de acceder a una charla exclusiva con Damm Rascón, en la cual tocó diversos temas. Desde su adaptación a la MLS, hasta la fallida contratación con el América en este periodo de pases.

"Que cada vez más mexicanos puedan emigrar a la MLS, es una liga donde hay mucho latino, mucho mexicano, la gente quiere ver más mexicanos acá, es bueno para todos. Ojalá que más puedan venir, que las dos ligas sigan creciendo y siendo competitivas", cuenta.

Hablando sobre el aspecto futbolístico, Damm es feliz con su desempeño y el equipo que representa, dejando atrás una molestia física: “Desde que llegué he tenido regularidad, solamente hace unos meses tuve una pequeña lesión muscular que me quitó esa regularidad. Gracias a Dios he jugado, tenido asistencias. Estoy muy contento, estoy en uno de los clubes más importantes de la MLS, un estadio, una afición muy bonita".

Durante este periodo de fichajes, se pudo saber que hubo contactos entre América y Atlanta que no se concretaron. Para Goal, el formado en Tecos dio su versión: “Como comenté en el tuit que puse, en ningún momento me negué (A las Águilas), las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Como siempre lo he dicho, tanto Atlanta United como América son dos instituciones muy serias, una afición extraordinaria, estadios de primer nivel. Obviamente es un respeto muy grande por las dos, estoy con Atlanta muy contento", acotó.

Por último, el atacante de 28 años dejó palabras muy positivas para Gonzalo Pineda, estratega mexicano que recién asumió en el cargo: "Es un entrenador que conoce la liga, mucho tiempo en Seattle Sounders. Viene a aportar su experiencia, su conocimiento, estamos contentos de tenerlo como entrenador. Queremos regresar a donde debe estar Atlanta y posicionarlo en los primeros lugares”.