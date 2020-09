Juan Manuel Iturbe no descarta salir de Pumas rumbo al futbol de Italia

El delantero paraguayo disfruta su presente con Universidad, pero no cerró la puerta al balompié europeo.

El Apertura 2020 representó un torneo de redención para Juan Manuel Iturbe. La salida de Míchel terminó abriéndole la puerta al primer equipo de Pumas, pues el atacante paraguayo no iba a ser contemplado por el español.

Después de ocho juegos, Iturbo ha sido titular en cuatro de ellos, pareciendo que finalmente comienza a adaptarse al futbol mexicano. Sin embargo, desde hace algunas semanas se ha mencionado que lo busca el Spezia de . Incluso, habría una oferta sobre la mesa para llevarse al atacante de 27 años.

En entrevista con TUDN, Juan Manuel no se animó a descartar marcharse al balompié europeo en este periodo de transferencias: “El tema de Italia, siempre dan ganas de irme, pero ahora estoy mentalizado en Pumas. Nunca quise salir de acá, a mi me obligaron a salir de acá. No cierro la puerta a nadie, irme a Italia o lo que sea, pero me siento muy bien”, aseguró.

Con la realización del Guardianes 2020, el paraguayo-argentino cumple su cuarto torneo defendiendo la camiseta de Universidad Nacional, registrando 47 apariciones y anotando seis tantos.