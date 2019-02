Juan Carlos Osorio, el maestro de Marco Fabián

El mediocampista mexicano consideró que le ha aprendido mucho al DT colombiano.

A pesar de que gran parte del medio mexicano estaba en su contra, Juan Carlos Osorio, logró dejar una gran huella en varios jugadores de la Selección mexicana, entre ellos Marco Fabián, quien dejó claro lo importante que fue ser dirigido por el DT colombiano.

“Fue una parte importante de cada uno de nosotros. Con él se me hizo fácil jugar al futbol porque cuando me pudo utilizar siempre trató de hacerlo donde más me convenía, tal vez no como un '10' clásico, pero sí como un segundo contención o media punta. Estoy muy agradecido con él”, señaló.

El hoy jugador del Philadelphia Union reiteró en entrevista con Jorge Ramos y su Banda que Osorio sabe demasiado y ha influido en él.

“Es un enfermo del futbol, tácticamente sabe demasiado y todo eso se aprende", sentenció.