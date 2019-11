Jovic, tras marcar su primer gol con el Real Madrid: "El público era muy duro"

Después de conseguir su primer gol con el Real Madrid, Luka Jovic habló para Sportski zurnal y Novosti y se mostró aliviado

10 partidos después, Luka Jovic marcó. El jugador serbio se estrenó en la goleada del anotando el quinto y último tanto ante el , rompiendo una sequía realmente larga para el ex delantero del Eintracht de Frankfurt.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Tras marcar ante el cuadro pepinero, Jovic se quitó de encima la presión que tenía encima. En una entrevista para 'Sportski zurnal' y 'Novosti', dos diarios deportivos de , el delantero merengue se mostró liberado tras estrenarse con el cuadro dirigido por Zinedine Zidane.

"No era fácil, he esperado mucho el tanto. Sufría gran presión, pero era consciente de mi calidad y sabía que era cuestión de tiempo", expresaba el jugador blanco, que también habló de lo que suponía para él la poca paciencia de la afición y les mandó un mensaje.

Luka Jovic rompe su "maldición" y pide tiempo al Bernabéu

"Fue un período difícil para mí, para mi carrera. Aunque nunca he dudado de mi calidad, ni yo ni la gente próxima a mí, como mis compañeros y mi entrenador, el público era muy duro y no fue agradable leer esos artículos. Espero que empiecen a confiar más en mí", expresó.

Jovic expresó que al marcar sintió "un gran alivio, me quité una gran carga de encima". "Me motivó ante todo el deseo de mostrar a los dirigentes del club más grande del mundo que no se equivocaron al traerme. Y también el apoyo de las personas más cercanas, que todos los días están conmigo", afirmaba para el diario una de las mayores inversiones del verano del cuadro de la capital de .

El ex del Eintracht, que costó 60 millones de euros, tras 17 goles en la y 10 en la con el equipo de Frankfurt, no había marcado en sus primeros 9 encuentros con la camiseta del 13 veces campeón de Europa. "Es un comienzo, espero que con mis goles en el futuro ayudaré al Real a cumplir todos sus objetivos", expresó.