Jovic no sale del agujero

Por Jorge C. Picón - La tercera temporada de Luka Jovic en el Real Madrid es aún más aciaga que las dos previas. El serbio sigue sin poder adaptarse y, aunque está a gusto en la capital, no es capaz de hacerse un hueco en el equipo de Carlo Ancelotti. No estará ante Osasuna en el Reino de Navarra, donde ha marcado uno de sus tres goles con el Madrid. Tiene problemas musculares y se perderá un encuentro que era una buena oportunidad para él teniendo en cuenta que Mariano también será baja. Nada le sonríe al delantero, que a estas alturas de la temporada parece tener pie y medio fuera del club.

Está en la rampa de salida de la directiva blanca. Sin embargo, su salida no será sencilla, pues se gastaron 63 millones en su fichajes de los cuales solo se han amortizado la mitad (31,5). Es decir, para que no se refleje como pérdidas en las cuentas habría que venderlo por esa misma cantidad. Parece complicado ya que, a pesar de que todavía tiene buen cartel, especialmente en Italia y Alemania, apenas ha jugado 473 minutos esta temporada. En caso de no ser a través de una venta, se puede plantear la opción de una cesión que permitiría al Madrid ahorrarse la ficha y/o recibir algún tipo de compensación.

Este año, con la llegada de Ancelotti, Jovic esperaba poder cambiar su trayectoria. No ha sido así: ha sido, durante algunos tramos de curso, la tercera opción en la delantera por detrás incluso de Mariano. No juega desde el pasado 12 de febrero contra el Villarreal. Por si fuera poco, ha sufrido cinco lesiones diferentes que tampoco le han ayudado a tener regularidad. Hubo un tramo en el mes de diciembre cuando, por problemas físicos de Benzema, tuvo más presencia en el equipo y aprovechó sus minutos. Marcó y asistió contra la Real y después jugó 45 minutos contra el Atlético. Sin embargo, después se contagió de coronavirus y esto frenó su progresión.

Sus agentes ya trabajan en posibles destinos. En Italia afirman que Fiorentina y Milán están siguiendo de cerca la situación y estarían dispuestos a ofertar. Con ambos clubes el Madrid tiene una gran relación. El último en sumarse ha sido el Arsenal, y desde Inglaterra apuntan que Arteta estaría encantado de poder contar con él. Seguro será uno de los nombres que más sonarán en las oficinas del Madrid este verano en lo que ha salidas se refiere.