José Juan Macías: “Siempre seré hincha de Chivas”

El juvenil del León decidió no celebrar el tanto que le anotó al Rebaño.

A pesar de que tanto la directiva así como el anterior cuerpo técnico, encabezado por José Cardozo, no lo tomaron en cuenta y decidieron cederlo al León, José Juan Macías confesó que sigue siendo aficionado de .

“Yo nací aquí, soy hincha de Chivas, más allá de que esté en León y que ellos me hayan dado la oportunidad y les haya tomado cariño, pero siempre seré hincha de Chivas”, mencionó el juvenil.

Sin embargo, Macías reiteró que hoy se debe al cuadro esmeralda, pues gracias a ese equipo vive un gran presente.

“León me dio la oportunidad de ir al Mundial (Sub 20), que era algo que yo quería e intentaré aprovechar lo que me toque con León, creo que será Cuartos de Final (antes de reportar con la Selección mexicana)”, culminó.