Joris Mathijsen volverá a la Eredivisie como director técnico

Joris Mathijsen es candidato a director técnico del Fortuna Sittard, según Voetbal International.

El directivo, de 46 años, se encuentra actualmente sin club tras haber trabajado anteriormente en el Willem II y el ADO Den Haag.

Con 84 internacionalidades con la selección de Países Bajos, podría suceder a Américo Branco.

Recientemente lo pretendía el Vitesse, pero el fichaje se frustró en el último momento.

Las conversaciones entre el exdefensa y el club estarían muy avanzadas.

Branco, de 35 años, deja el Fortuna tras tres temporadas y con contrato en vigor.

Branco y la junta directiva del club mantenían diferencias sobre la política a seguir.