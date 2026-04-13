Joris Mathijsen volverá a la Eredivisie como director técnico

Joris Mathijsen es candidato a director técnico del Fortuna Sittard, según Voetbal International.
El directivo, de 46 años, se encuentra actualmente sin club tras haber trabajado anteriormente en el Willem II y el ADO Den Haag.
Con 84 internacionalidades con la selección de Países Bajos, podría suceder a Américo Branco.
Recientemente lo pretendía el Vitesse, pero el fichaje se frustró en el último momento.
Las conversaciones entre el exdefensa y el club estarían muy avanzadas.
Branco, de 35 años, deja el Fortuna tras tres temporadas y con contrato en vigor.
Branco y la junta directiva del club mantenían diferencias sobre la política a seguir.