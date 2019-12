Jorge Valdivia y su futuro en Colo Colo: ¿se va o se queda?

El volante estaría negociando su permanencia en el Cacique. "Mario Salas quiere que siga y me motiva mucho la Copa Libertadores", lanzó.

ya empieza a delinear el plantel de cara a la próxima temporada. Una de las tareas que asumió el Cacique tras la finalización del Campeonato Nacional 2019 es definir la lista de jugadores que no seguirán el 2020.

Y la primera decisión fue la partida de Jaime Valdés tras seis años. Pero el experimentado mediocampista no fue el único, ya que otros dos jugadores también fueron notificados de su salida: Andrés Vilches y Cristián Gutierrez.

Asimismo, hay otros seis casos que están en evaluación. Uno de ellos es el de Jorge Valdivia, quien finaliza su vínculo en diciembre. Cabe recordar que el Mago no tuvo un gran año en el ámbito deportivo: disputó solo 13 partidos en el curso luego de diversas lesiones o suspensión por tarjetas amarillas.

Respecto a ello, el talentoso volante afirmó que el técnico Mario Salas le comunicó sus deseos de extender su permamencia en Macul. "El 'profe' quiere que yo siga, el próximo año hay y eso me motiva mucho", declaró este lunes.

Y agregó: "Ahora tendrá que ver la gente encargada de negociar y debe haber una posición del club en relación a eso. Lo importante es que el 'profe' quiere que siga el próximo año y eso se agradece, teniendo en cuenta lo poco y nada que jugué este año".

En la misma línea, expuso sus ganas de continuar ligado a la tienda de Pedrero. "Ahora va a depender de lo que pueda pasar en lo que viene ahora en relación a las renovaciones (...) Tenemos que ver qué va a pasar. Ahora tiene que ver el club si quiere que yo continúe. La idea es seguir jugando". Eso sí, reveló que ha escuchado ofertas desde mediados de año. "Vengo escuchando ofertas desde el día que tuve la libertad para hacerlo. Desde junio o julio se podía negociar con cualquier otro club".

Finalmente, descartó el supuesto interés del Santos pese a que el presidente del Peixe, José Carlos Peres, indicó que harían un esfuerzo por ficharlo en caso que Jorge Sampaoli lo requiera. "Cuando ustedes me escuchen a mí hablar de algo, de algún equipo, pueden confiar, porque no soy de los jugadores que llama a la prensa para poner mi nombre en un equipo, no lo he hecho ni lo voy a hacer, no va con mi personalidad. Cuando salga mi nombre, si no es de mi boca, olvídense", cerró.