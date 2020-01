Jorge Valdivia es futbolista del Morelia

El Mago no concretó su regreso a Brasil y se reencontrará con Pablo Guede.

Jorge Valdivia (Maracay, 1983) se sumará al que dirige su amigo Pablo Guede, con quien coincidió en para levantar tres títulos. Junto al DT argentino, el Mago de ganó un torneo nacional y dos Supercopas locales e intentará aportar positivamente en el mediocampo ofensivo de los Monarcas, semifinalistas en la más reciente edición de la .

El creativo futbolista llevará su varita mágica por primera vez al fútbol de estando ya recuperado de su maratón de lesiones de 2019, año en el que pudo disputar diez juegos de la competencia local más uno de Copa Chile y dos de .

Ex seleccionado por su país, Valdivia no concretó su regreso al Palmeiras, con quienes ya tenía acuerdo de sueldo pero no de duración de contrato, y en el nuevo capítulo de su carrera también se reunirá con dos compatriotas, Sebastián Vegas y Rodrigo Chino Millar.