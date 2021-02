Jorge Almirón dimite como entrenador del Elche

El técnico ha comparecido en rueda de prensa para anunciar su dimisión tras la derrota ante el Celta.

El entrenador del Elche, Jorge Almirón, ha dimitido de su cargo. El ya ex técnico del cuadro ilicitano ha anunciado su marcha en la rueda de prensa posterior a la derrota del cuadro alicantino en Balaídos.

Almirón anuncia su marcha en una corta comparecencia

"Lo voy a hacer corto para que no se generen especulaciones. He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Les deseo lo mejor a mis jugadores, porque lo siguen siendo. Les deseo lo mejor. Hoy lo dejaron todo, lamentablemente no se dieron las cosas en el partido. Agradezco todo el tiempo vivido a la gente que conozco", comunicó tras el partido en sala de prensa.

Cambio de timón en un Elche contra las cuerdas

De esta forma, el técnico argentino se marcha tras 21 partidos, en los que el Elche tuvo un pobre balance: 3 victorias, 9 empates y 9 derrotas, en los que el cuadro ilicitano anotó 19 goles y encajó 31.