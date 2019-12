Jorge Aguilar apunta a una salida internacional

El central que se destacó en Deportivo Santaní se ilusiona con su primera transferencia internacional. En México habría interesados.

El paraguayo Jorge Aguilar, de 26 años, manifestó sus intenciones de emigrar al fútbol internacional y cambiar de aire para la próxima temporada.

Varios clubes mostraron interés en su concurso, según dijo el propio jugador a la AM650 de Asunción.

"La semana pasada me reuní con mi representante y me dijo que está manejando algunas negociaciones", señaló.

Aguilar comentó que tuvo sondeos de clubes paraguayos y un rumor lo puso en la órbita del de , aunque por ahora no hay nada oficial.

“En el plano local hay varios clubes interesados según me comentó Diego Serrati. Sobre el Necaxa no me dijo nada. Varios clubes locales se comunicaron directamente conmigo, pero yo le pasé el contacto de mi representante. Nacional había preguntado por mí”, expresó.

Así también, el central se mostró más interesado en una propuesta internacional. “Quiero salir afuera, como todo jugador si es que hay posibilidades", resaltó.

Jorge Aguilar tuvo una buena temporada en filas del Deportivo Santaní, aunque su nivel personal no pudo impedir que el equipo albinegro se fuera al descenso.