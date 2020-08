Jonatan Maidana sueña a futuro: "Sería lindo retirarme en River, ojalá me acompañe el físico"

El exdefensor multicampeón con River, y uno de los jugadores más queridos del ciclo Gallardo, ilusionó a los hinchas con una frase para estar atentos.

En la tranquilidad de la cuarentena argentina, esta tarde de sábado se vio irrumpida por la presencia de un futbolista que es de pocas palabras y quien, además, no había hablado con la prensa tras su partida al de . Se trata de Jonatan Maidana, ídolo de River, quien dialogó en un vivo por Instagram con Lito Costafebre y reconoció que le gustaría retirarse en Núñez.

"Sería lindo retirarme en River, sin dudas es el sueño de cualquiera, ojalá me acompañe el físico", expresó Joni, pero fue muy cauto ya que siente mucho respeto hacia la exigencia de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, a quienes conoce de memoria. Ocho años y medio en el Millonario fueron cruciales para ganarse el corazón de los hinchas, que explotaron de alegría en plena entrevista y se emocionaron.

Además, el defensor de la reconoció que el partido de Madrid fue "tocar el cielo con las manos" y casi inmerso en una comodidad cotidiana contó un pequeño secreto casero: "La semana pasada enganché la final con Boca y vi la jugada del palo de Jara: se me paró el corazón", dijo.

Más equipos

Por último, el periodista le insistió por un posible partido despedida y tímido como acostumbra a ser dejó en claro que es muy tranquilo y que no habla con la prensa porque siente que no le corresponde: "Ya no hablaba mucho cuando estaba en River, ahora menos. Es la primera charla que tengo desde que me fui, siento que tengo que tener respeto por los jugadores actuales, ellos son los protagonistas. Prefiero acompañar desde acá", finalizó. Pura humildad.