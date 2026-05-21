Joey Veerman fue sancionado por criticar a Ronald Koeman

A Rob Jansen no le gustan la actitud ni las declaraciones de Joey Veerman. El centrocampista del PSV criticó el fin de semana al seleccionador Ronald Koeman, quien ya ha dejado claro que no lo convocará para el Mundial.
«Si un Joey Veerman, decepcionado, reaccionara de otra forma», comenta Jansen en KieftJansenEgmondGijp. «Sin altivez. No tan altivo, con una sonrisa. No con ese aire de “ya no juego con este seleccionador” ni de “me voy de vacaciones con mi familia”.
«Reacciona como si estuvieras herido», le aconseja el agente. «Di solo: me parece horrible no haber sido seleccionado. Estoy harto. Y luego pon esa pose. Oye, Joey Veerman no es tan bueno».
«Es como tú dices, pero no quiere demostrarlo. Quiere seguir haciendo de Joey Veerman el duro», interviene René van der Gijp. «Déjalo estar».
«Solo lleva dos años rindiendo a un nivel razonable», insiste Jansen. «Si me pasara a mí, también me dolería mucho», añade Wim Kieft. «Pero lo dejaría en: sí, una pena. Y nada más».
Jansen concluye: «¿No puede mostrar que está destrozado por no ser seleccionado?».
Reacción de Veerman.
El domingo, en ESPN, Veerman respondió a Koeman: «Ya estoy harto. Que se vaya a...», y prefirió callar. «Es su decisión a quién convoca, pero que lo diga sin más. Que no alegue que mi carácter no es bueno, porque en la Eurocopa no hice nada malo y luego no he estado allí durante dos años».
«El jugador siempre puede expresar lo que piensa y me parece bien, pero por lo que a mí respecta, esto ya se ha acabado», respondió Koeman un día después en el programa Rondo de Ziggo Sport. «¿Que si me molesta cómo han ido las cosas? Bueno, quizá eso sí que podría haber salido un poco mejor».