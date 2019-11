Joaquín: “Me quiero disculpar públicamente con Vinicius”

“Este tío es muy malo”, había dicho el capitán del Betis sobre el brasileño, en el Santiago Bernabéu, siendo captado por las cámaras.

En una jugada protagonizada por Vinicius, en la segunda parte del - , las cámaras de El Día Después tomaron justo un comentario de Joaquín, quien estaba realizando el calentamiento. “Este tío es un muy malo”, expresó el andaluz, quien, este miércoles, quiso hacer públicas sus disculpas para el brasileño.

Joaquín, cazado por las cámaras: “Este tío es muy malo (sobre Vinicius)”

"Sinceramente, me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así...”, expresó el capitán del conjunto verdiblanco en una entrevista en Canal Sur Radio. “Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención”, agregó.

Joaquín, por otra parte, intentó dar algún tipo de explicación a su reacción: “Ese es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara al gol, Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid. Es un comentario que hago para mí y para el preparador físico”.

Y fiel a su estilo, como no podía ser de otra manera, el delantero remató sus disculpas con una broma: “Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos”.