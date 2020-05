Primera lesión del Atleti en su regreso liguero: João Félix se "rompe"

El luso sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. El portugués del Atleti, pendiente de evolución

Se sabía que las lesiones serían el gran problema para los equipos en su regreso al fútbol. Y en el Atlético de Madrid tenían claro que esto podía pasar. Así que ha terminado sucediendo. João Félix se ha lesionado y será duda para poder reanudar a tiempo . En todo caso, el portugués no podía enfrentarse al por acumulación de amarillas. En caso de no poder llegar a punto, sería una baja sensible para el equipo de Simeone en su regreso a la competición, aunque es leve y los servicios médicos esperan que pueda jugar sin problemas ante .

João Félix sufre un esguince de ligamento colateral en su rodilla izquierda, según el parte médico

El atacante portugués, que sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado, se ha sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra y queda pendiente de evolución, según informa el parte médico facilitado por el Club .