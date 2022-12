João Félix, a subasta: Qué pide el Atlético de Madrid y qué clubes pueden pujar

Quedan pendientes 54 millones por amortizar y el Atleti exigirá mínimo 100 para dejarle ir

Comienza la subasta pública por João Félix. El Mundial está siendo un gran escaparate, hay varios clubes interesados en el portugués y aunque en el Atlético de Madrid desearían que el futbolista continúe, si llega una buena oferta, se escuchará y se negociará. La relación entre el jugador y Simeone no es la mejor, el portugués insiste en salir y todas las partes tienen claro que lo más razonable es pactar una salida si aparece un comprador. Según ha podido saber GOAL, hace meses que el 'superagente' Jorge Mendes está presionando al Atleti, ofreciendo el jugador a varios clubes y buscando fórmulas para poder hacer la operación. En las últimas horas se ha vinculado a João Félix con muchos clubes: PSG, United, Chelsea, Bayern Múnich, Aston Villa, Arsenal o FC Barcelona, entre otros. Tiene destinos de sobra donde pode elegir. Eso sí, no todos pueden acometer un fichaje de este nivel en el mercado de enero, que abrirá en España el próximo día 2 de enero. Según le consta a GOAL, aunque en el Atlético de Madrid esperan recibir propuestas por el portugués en próximos días, el club colchonero todavía no ha recibido ninguna oferta oficial por João Félix. Qué pide el Atlético de Madrid para dejar ir a João Félix

Teniendo en cuenta que João Félix fue la mayor inversión de la historia del Atlético, fichado por 127 millones de euros por siete temporadas, con una cláusula de 350 "kilos". En base a eso, el club rojiblanco contempla dos fórmulas para dejar ir al 'Menino de Oro'. La primera, un traspaso por una cantidad siempre superior a los 100 millones. O en su defecto, incluso una cesión con compra posterior, que le permitiera recaudar esos 100 "kilos" citados. El coste de amortización anual del luso asciende a 18 millones. Después de cuatro temporadas como colchonero, al club aún le quedan por amortizar 54 "kilos" del fichaje. Un "pellizco" importante.

Puertas abiertas para negociar una salida

El verano pasado, el Atleti desechó ofertas para vender a João, porque no quería deshacerse de su gran inversión con LaLiga ya empezada. Ahora, el contexto es radicalmente distinto. El jugador está dispuesto a irse y el Atlético ha cedido: si llega una buena oferta, escuchará. De ahí que el Atlético se haya fijado un mínimo para negociar: esos 100 millones. Suficiente para sufragar la amortización pendiente del fichaje y además, para ingresar más dinero por el traspaso. Si consigue ese montante final, no perdería dinero con la 'Operación João' e incluso podría conseguir inyectar algo de dinero después del KO europeo, ya que no puede permitirse otro ejercicio arrojando pérdidas.

La subasta pública por João y los clubes interesados

¿Qué clubes están interesados? Se trata de una subasta y la lista de pretendientes de João es extensa: En la Premier se especula con el interés de Manchester United - que tras la salida de CR7 busca potenciar su plantilla-, del Chelsea - que tiene una magnífica relación con el agente Jorge Mendes-, del Aston Villa de Unai Emery, que busca nuevas estrellas para ilusionar a su afición e incluso del Arsenal. Ninguno ha presentado una oferta por escrito al Atlético de Madrid hasta ahora. Otros clubes que han "sonado" son el Bayern de Múnich, que ya le quiso el año pasado pero para el que 100 millones parecerían demasiado, y el PSG, que nunca ha tenido problemas de dinero y podría darle un hueco importante en la plantilla si finalmente Neymar abandona París. Mendes ofreció el jugador a ambos.

Los clubes Premier, la mejor opción para el Atleti

De todas esas opciones, la que más le interesaría al Atlético de Madrid es la irrupción de algún club de la Premier League. Primero, porque son los que tienen más músculo financiero y los que podrían ofrecer más dinero. Segundo, porque precisamente los clubes ingleses, al tener dinero fresco, son los que podrían ofrecer unas mejores condiciones económicas al jugador, que querría obtener el mejor contrato posible si definitivamente sale del Atlético de Madrid. Por tanto, la "vía inglesa" sería la mejor opción para los intereses económicos del Atleti...y para los de João.

La vía del Barça sigue abierta

Otro club muy interesado es el FC Barcelona. El club azulgrana ya hizo tres intentos por João. Uno, antes de jugar en el Atleti, cuando preguntó al Benfica por su situación. Otro, cuando planteó un trueque a los rojiblancos, desechado por la entidad colchonera. Y el último, cuando Mateu Alemany solicitó el pasado verano la cesión del portugués, al pensar que no entraría en los planes de Simeone. Miguel Ángel Gil Marín dio el portazo y se negó.

Ahora, esa puerta está abierta de par en par. El Barcelona no tiene dinero para acometer la operación ahora y no podría asumir los 100 millones que el Atleti exige. Eso sí, en el caso de que no apareciese un comprador ahora y se llegase a junio, el Barça volvería a la carga por Félix. El jugador gusta muchísimo en la secretaría técnica culé. La relación del Barça con el Atlético, a pesar del "affaire" Griezmann, sigue siendo excelente. Y con el agente Jorge Mendes, aún más. Si João no encuentra comprador, el Barça aparecerá en junio.