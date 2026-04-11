El portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, hizo declaraciones polémicas pese a la victoria 2-0 sobre Al-Akhdoud el sábado en la 28.ª jornada de la Liga Saudí Roshen.

Con este triunfo, el Al-Nassr llegó a 73 puntos en el liderato, mientras que el Al-Akhdoud se quedó con 16 unidades en el puesto 17. Así, la ventaja sobre el segundo, el Al-Hilal, volvió a ser de 5 puntos cuando la liga entra en su recta final.

Jesús declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «Lo curioso es que hoy nadie me ha preguntado por el árbitro. Mohamed Simakan nos puso una amarilla injusta y no pitó una falta clara del Al-Akhdoud, además de ignorar un penalti evidente. ¿Por qué siempre hay dudas arbitrales en nuestra contra?».

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El técnico luso añadió: «Sabemos que se avecina una fase complicada, pues varios equipos pelean el título, pero lo importante es que el Al-Nassr está firmando una temporada excepcional y mostrando una gran personalidad, algo que antes faltaba».

Y añadió: «Lograr 14 victorias consecutivas es muy importante, sobre todo en este momento clave de la temporada, en el que buscamos mantener la racha hasta el final».

Jesús concluyó: «Marcamos pronto porque nuestro objetivo era ganar. Ahora nos esperan seis finales y debemos mantener el liderato con la misma concentración para alzarnos con el título».