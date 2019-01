Jeisson Vargas a un paso de Universidad de Chile

En un principio se dijo que Jeisson Vargas no tendría la aprobación de Universidad Católica para firmar por Universidad de Chile. Esto, ya que el elenco cruzado intentó frenar el traspaso al tener aún porcentaje de su pase.

Intentos que no habrían servido de nada, ya que el atacante no viajó con el Montreal Impact por las posibilidades de que salga a modo de préstamo. Aunque los canadienses no dieron mayores detalles, todo indica que la "U" es su próximo destino.

Jugador que ya se realizó los exámenes médicos, por lo que sólo falta afinar detalles para que estampe su firma en el elenco azul, por lo que Frank Kudelka espera que se integre a los trabajos de preparación dentro de los próximos días.

MISE À JOUR DE L'EFFECTIF AU CAMP



Le milieu de terrain Jeisson Vargas n'accompagnera pas l'équipe en Floride lundi en raison d'une possibilité de prêt.



Update: Jeisson Vargas won't travel with the team to Florida on Monday due to a loan possibility with another club.#IMFC — Impact de Montréal (@impactmontreal) 21 de enero de 2019