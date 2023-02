'Caso Negreira', Tebas: "Hay indicios, son hechos extraños y no habituales"

El presidente de la patronal se refirió al 'caso Negreira' que tiene revolucionado al fútbol español

Javier Tebas, presidente de LaLiga, compareció ante los medios de comunicación, donde volvió a referirse al famoso 'caso Negreira', donde se destapó que el número 2 del Comité Técnico de Árbitros recibió pagos por 1.4 millones de euros de 2016 a 2018, por unos informes arbitrales y vídeos técnicos, mientras ejercía su cargo como número dos de los colegiados.

Al respecto, Tebas comentó:

"LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando".

"Los hechos del 'caso Negreira' están prescritos en el ámbito deportivo, pero no en el penal".

"La factura, los importes, el burofax... Hay indicios que hay que investigar en el ámbito penal".

"Son unos pagos y unas cuantías que no están claros. Hay indicios que hay que investigar en el ámbito penal. LaLiga no puede estar pasiva".

"Creo que son una serie de pagos, unos conceptos y unas cuantías que no están claros. No sé si habrá afectado o no al resultado de los partidos, pero no me gusta".

Cronología sobre el 'caso Negreira' y su impacto en el Barcelona

De acuerdo con lo que detalló la "Cadena Ser" en su programa "Què t’hi jugues", el club azulgrana abonó a DASNIL 95 SL, una sociedad a nombre de Enríquez Negreira, las cantidades de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, momento en el que se detuvieron los pagos justo cuando Negreira dejó su cargo en el CTA.