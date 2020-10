Javier Tebas: "Messi es una máquina de hacer dinero"

El presidente de LaLiga ha vuelto a valorar la continuidad del argentino en el FC Barcelona.

El presidente de , Javier Tebas, ha valorado la decisión de Lionel Messi de seguir jugando en el FC Barcelona, algo que el argentino anunció en Goal en una extensa entrevista. Para Tebas, "Messi es una máquina de hacer dinero", por lo que su salida de habría impactado en las arcas de LaLiga.

En la gala del deporte de La Gazzetta dello Sport, Tebas habló del legado financiero con Cristiano Ronaldo y Leo Messi. "Habrá muchos jugadores que vamos a ver interesados en él si dicen que estamos perdiendo mecanismo financiero. La crisis es relativa, pero la crisis personal es del jugador", empezó diciendo.

Y agregó: "Messi quería salir y se hubiese ido... Es una máquina de hacer dinero. Nos estábamos preparando para perder el duelo Messi-Cristiano y que no representase un trauma. Neymar se fue al . Cristiano fue a Turín y la no ha hecho un avance como se esperaba. Los jugadores son importantes y los que están en LaLiga lo son. El tren continúa con otros. Se fue Cristiano y Neymar y seguimos creciendo. Esto es por el trabajo que se ha hecho. No es que un jugador transforme un campeonato entero. Pienso que LaLiga a nivel audiovisual y de marca no se compromete".

Además, Tebas dijo que "el Clásico es la fuente de interés. Es un lugar de encuentro mundial en todo el planeta. Hicimos un trabajo impresionante como la Super Bolw para los americanos en España y en todo el mundo. Para que una Liga sea competitiva necesita tres o cuatro que luchan por el campeonato. Cuando hay 20 equipos el ganador no debe ser campeón con 90 puntos y el campeonato será competitivo. Con 90 ha perdido 24 puntos en toda la temporada. El que va liderando puede perder contra el o el . Queríamos evitar la Liga de 100 puntos como el que tuvo una gran diferencia con el City. Espero que mantengamos el equilibrio".

Por otro lado, fue consultado acerca de su condición de seguidor del : "Ocultar que eres de un equipo es una hipocresía. Mis cuatro hijos son del Madrid".