Javier Mascherano renuncia sorpresivamente como entrenador del Inter Miami

Javier Mascherano ya no es el entrenador del Inter Miami, según anunció el club. El argentino de 41 años, que dirigía el equipo desde principios de enero de 2025, deja el cargo por «motivos personales».

«Por motivos personales he decidido dejar mi cargo como entrenador del Inter Miami CF», anunció en un comunicado en la web del club.

“Quiero agradecer al club por su confianza, al personal por su esfuerzo y, sobre todo, a los jugadores por los momentos inolvidables que vivimos juntos. Gracias a los aficionados y a La Familia, sin ellos nada habría sido posible. Un fuerte abrazo a todos», concluye.

“Javier formará parte para siempre de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF”, declaró el director general Jorge Mas, quien lamentó la partida del entrenador.

No solo fue clave en logros como la MLS Cup y el Mundial de Clubes, sino que también nos inspiró con su dedicación diaria como capitán. Respetamos su decisión y le agradecemos por todo. Le deseamos lo mejor en su futuro profesional y personal».

A nivel regional, el equipo llegó a las semifinales de la Concacaf Champions Cup y volvió a la final de la Leagues Cup en solo su tercera participación.

Lionel Messi y sus compañeros tendrán un nuevo entrenador: Guillermo Hoyos asumirá el cargo de forma provisional, según anunció el Inter Miami.