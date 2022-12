Japón vs. Croacia en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Japón y Croacia compiten en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El estadio Al Janoub será testigo de un duelo que definirá a una de las ocho mejores selecciones del campeonato, en un duelo entre dos serios candidatos a caballo negro, uno de ellos con un impulso mayor, después de vencer a dos potencias en fase de grupos.

Los Samuráis Azules se colocaron en fase de eliminación directa con seis puntos, producto de sus triunfos sobre Alemania (2-1) y España (2-1), además de una derrota a manos de Costa Rica (0-1). El equipo dirigido por Hajime Moriyasu finalizó en la primera posición del Grupo E, por encima de la Furia.

Por su parte, los Vatreni se enfrentaron a las naciones de Marruecos (0-0), Canadá (4-1) y Bélgica (0-0) en la ronda inicial del torneo. El cuadro a cargo de Zlatko Dalić avanzó a la fase de los 16 mejores como segundo en el sector F, por detrás de los Leones del Atlas.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

Suenan los himnos en el estadio. ¡Todo listo para que empiece el choque!

¡CON ESTE ONCE SALE LA SELECCIÓN JAPONESA!

Japón: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Endo, Morita, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN LA SELECCIÓN CROACIA!

Croacia: Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Here it is! 🥁 #Croatia starting lineup for the #FIFAWorldCup Round of 16 encounter with Japan! #JPNCRO #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/UZmjykT6aM