Jair Pereira: "No nos estamos haciendo tontos"

Jair Pereira habló ante los medios de comunicación previo al encuentro entre Chivas y León.

Jair Pereira, defensor de Chivas, se dice abochornado por la situación actual del Guadalajara, en la que tienen cinco partidos consecutivos sin sumar la victoria. En el mismo sentido, explicó que en la plantilla de Tomás Boy “no se han hecho tontos”.

El Comandante es consciente que estarán enfrentando problemas porcentuales en el próximo año futbolístico, en el que pelearán ‘codo a codo’ por la permanencia con , , , , y el equipo que ascienda a la Primera División”

“Nos da vergüenza con ellos. La afición ha querido que esté en lo más alto. Es pedirles disculpas por el actuar. No hemos estado a la altura de lo que este club necesita, de lo que la afición pide de nosotros, que sepan que no nos estamos haciendo tontosy así como a ellos les duele, a nosotros más porque es nuestra profesión. No podemos justificar, hay que hacernos responsables de lo que hemos dejado de hacer”, explicó en conferencia de prensa.

Pereira entiende que en el Rebaño podrán haber consecuencias, tal como advirtió Amaury Vergara, vicepresente del Grupo Chivas-Omnilife, luego de la derrota con el Puebla.

A la afición: lo que nos pasa es inaceptable. Estoy haciendo lo necesario para transformar y revolucionar la Institución, y no habrá tolerancia a la incompetencia. Pronto conocerán los cambios.

Defenderé la tradición y nadie estará por encima de los valores de @Chivas — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) 23 de abril de 2019

“Él (Amaury Vergara) es dueño del equipo y habla fuerte y claro. Chivas tiene que estar siempre competente en la liga, que peleé por los primeros puestos, que califique en todos los torneos. Chivas es un equipo que tendría que estar en otra situación y hoy en día no lo está. Es claro su mensaje y uno lo tiene que tomar como es. Saber cuándo las cosas te salen bien, cuando no. En base a tus acciones tienes que estar preparado para lo que pueda venir”, señaló.