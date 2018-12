"Jaime Valdés quiere quedarse en Colo Colo y jugar"

El otrora presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al futuro del volante en el Cacique. Además, confirmó al primer refuerzo albo.

Aunque todo indicaba que Jaime Valdés podría ser baja en Colo Colo de cara a la próxima temporada, pese a que su contrato culmina a fines de 2019, el otrora presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio luces sobre el futuro del volante en el Cacique.

"Jaime Valdés quiere quedarse y jugar. Creo que va a jugar el 2019 y será un gran aporte", dijo el empresario en diálogo con Radio ADN. Cabe recordar que el mediocampista ya había dado señales de querer emigrar, pero el nuevo técnico, Mario Salas, expresó su deseo de que Pajarito continúe en la tienda de Macul.

Por otra parte, el ex timonel de los blancos confirmó al primer refuerzo del Popular para la próxima campaña, con la Copa Sudamericana en el horizonte. "Gabriel Ruiz-Tagle me mandó un Whatsapp y me informó que ya había acuerdo con Juan Carlos Gaete", dijo sobre el jugador de Cobresal que horas más tarde fue oficializado por el propio club en sus redes sociales.

Cabe recordar que el extremo desechó a Universidad de Chile, indicando que "no me interesa la U, mi sueño de cabro chico es llegar a Colo Colo. Las conversaciones están avanzadas y todo lo está viendo mi representante", declaró el jugador al CDF este miércoles.

Su fichaje se propició a raíz de que la gerencia deportiva, liderada por Marcelo Espina, estaba buscando refuerzos nacionales, debido a que sólo queda un cupo para futbolistas extranjeros. Del mismo modo, el Comandante pidió un puntero izquierdo y Gaete calza con el perfil de jugador que buscaba la escuadra de Pedrero.

El futbolista, de 22 años, comenzó su carrera en Magallanes, pasó por Deportes Santa Cruz y en el último año brilló con el equipo de El Salvador.

Finalmente, Mosa habló sobre la resolución realizada por la Comisión para el Mercado Financiero que determinó formular cargos en contra de la corredora Larraín Vial, por posibles irregularidades en la elección realizada el 17 de abril. "Es un tema muy delicado, pero claramente estamos frente a una elección que está manipulada y viciada", dijo, manifestando que podría volver a postular a la presidencia de la concecionaria. "A mí no me desagrada la idea de volver", cerró.