Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Chargers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Angeles Chargers se dirigen a Jacksonville montando una ola de impulso después de encadenar tres victorias consecutivas.

Recién salidos de una convincente victoria en Sunday Night Football sobre los Steelers, Los Ángeles mejoraron a 7-3 y lucen como un contendiente de playoffs. Por otro lado, los Jaguars todavía se están recuperando después de colapsar en Houston, donde desperdiciaron una ventaja de 20-3 en una sorprendente derrota en la Semana 10.

Con ambos equipos yendo en direcciones opuestas, la pregunta ahora es simple: ¿pueden los Chargers, en racha, mantener viva su racha ganadora en la carretera?

Aquí GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluyendo canal de TV, detalles de streaming y más.

Hora de inicio Jacksonville Jaguars vs Los Angeles Chargers

Los Jaguars y los Chargers se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el EverBank Stadium en Jacksonville, FL, el domingo 16 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en los EE.UU.

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

En cuanto a los Jacksonville Jaguars, la inconsistencia ha sido su mayor obstáculo. Su última victoria fue contra los Chiefs, cuando Trevor Lawrence lanzó para 221 yardas y un touchdown, pero desde entonces, el equipo ha luchado por encontrar su equilibrio. La defensa ha sido particularmente vulnerable, clasificándose en el puesto 25 en puntos permitidos y cediendo 282 yardas aéreas a los Texans en su última salida.

Las lesiones solo han agravado esos problemas. Con Eric Murray y Travis Hunter fuera por el año, y jugadores como Brian Thomas Jr. y Hunter Long como dudosos, la profundidad vuelve a estar bajo el microscopio. Si Jacksonville espera recuperarse en casa, necesitarán que Travis Etienne Jr. lleve la carga y marque el ritmo desde el principio en el suelo.

Informe de lesiones de los Jaguars: Brian Thomas Jr., Cody Schrader, Hunter Long, Jourdan Lewis, Austin Johnson y Ezra Cleveland son todos dudosos.

Noticias del equipo Los Angeles Chargers

Los Los Angeles Chargers han encontrado su ritmo en las últimas semanas, encadenando tres victorias consecutivas sobre los Steelers, Titans y Vikings. En el corazón de su éxito ha estado Justin Herbert, quien continúa comandando la ofensiva con pases precisos y touchdowns oportunos.

Por tierra, Kimani Vidal ha emergido como una fuerza constante, acumulando 117 yardas por carrera en la victoria sobre Minnesota y dando a Los Ángeles un equilibrio muy necesario en la ofensiva. Defensivamente, los Chargers también han ajustado las tuercas, forzando pérdidas de balón clave que han inclinado el impulso a su favor.

Las lesiones, sin embargo, siguen siendo una preocupación. Perder a contribuyentes clave como Najee Harris y Rashawn Slater para la temporada ha puesto a prueba su profundidad, pero los principales jugadores del equipo, notablemente Ladd McConkey y Quentin Johnston, han dado un paso adelante para mantener la ofensiva en marcha.

Informe de lesiones de los Chargers : Oronde Gadsden II, Tarheeb Still, KeAndre Lambert-Smith, Will Dissly, Foster Sarell, Kyle Kennard, Tony Jefferson y Bobby Hart son todos dudosos.

Mira y transmite en vivo Jaguars vs Chargers en los EE. UU.

El juego de Jaguars vs Chargers en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Jaguars vs Chargers en todo el mundo

Para los fans fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 juegos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Jaguars vs Chargers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios desde $386. A partir de ahí, los precios suben por niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos.

Fútbol Fantasía Jaguars vs Chargers

Justin Herbert (20.2 puntos de fantasía proyectados para la Semana 11) y la ofensiva de los Chargers cambiaron de marcha el domingo por la noche, priorizando los lanzamientos rápidos después de que Herbert se torciera el tobillo en una captura en la primera mitad. Incluso con dificultad, Herbert mantuvo la ofensiva en sincronía y llevó a L.A. a una victoria en horario estelar. Ahora, tendrá la oportunidad de enfrentar a una defensa de Jacksonville que ha estado en declive en las últimas semanas, un enfrentamiento que podría permitirle asentarse y lanzar el balón.

Kimani Vidal (10.0 puntos de fantasía proyectados) entregó exactamente lo que los Chargers necesitaban: 25 acarreos contundentes para 95 yardas y un touchdown, además de una recepción de 13 yardas por aire. Después de una actuación difícil en la Semana 9, esta fue una actuación de regreso contundente. Con Omarion Hampton aún fuera hasta después del descanso, Vidal debería nuevamente tener la mayor parte de las oportunidades contra Jacksonville en la Semana 11.

Ladd McConkey estableció un nuevo récord de temporada con 107 yardas de recepción, continuando un mes discretamente sólido. El jugador de 23 años ha visto al menos seis objetivos en cada partido desde la Semana 4 y ha acumulado cinco salidas consecutivas con más de 50 yardas de recepción. Se ha convertido en un generador de jugadas confiable y una amenaza en el campo, y los Chargers volverán a contar con él contra los Jaguars.

Mientras tanto, Quentin Johnston lideró a L.A. con 10 objetivos, su segundo partido de la temporada con doble dígito en objetivos. Aunque McConkey se robó los titulares con una jugada de 58 yardas, la participación de Johnston muestra una verdadera confianza del cuerpo técnico. Si esta ofensiva continúa mejorando, ambos jóvenes receptores podrían estar en juego para los gerentes de fantasía en la Semana 11.

Por otro lado, Trevor Lawrence (15.2 puntos proyectados de fantasía) tuvo dificultades para encontrar ritmo contra una defensa de los Texans que dictó completamente el tempo. Lanzó un touchdown a Parker Washington y guió otra serie de anotación culminada por Travis Etienne Jr., pero más allá de eso, los Jaguars se conformaron mayormente con goles de campo. Fue una actuación decepcionante, y los Chargers no son exactamente un aterrizaje suave la próxima semana.

Travis Etienne Jr. (10.2 puntos proyectados de fantasía) tuvo un día respetable, aunque los managers de fantasía podrían estar deseando un poco más de energía que 3.6 yardas por acarreo. Aún así, el volumen sigue siendo constante, 18 toques para el claro corredor principal, y eso por sí solo mantiene su piso de fantasía a flote entrando en la Semana 11.

Predicciones del Partido Jaguars vs Chargers

Es un poco desconcertante que los Chargers no sean favoritos en este. Los Jaguars pueden haber comenzado la temporada con el pie derecho, pero las cosas han empezado a tambalearse, han perdido tres de sus últimos cuatro, y su única victoria en ese tramo vino cortesía de los Raiders fallando un intento de dos puntos en tiempo extra.

Mientras tanto, Los Ángeles parece un equipo que está encontrando su rumbo. Los Chargers han entrelazado tres victorias consecutivas y cuatro en sus últimos cinco partidos desde que sufrieron derrotas consecutivas. Durante esa racha, han superado a los Vikings, Titans y Steelers por un margen combinado de 89-40. Este enfrentamiento podría no convertirse en una paliza, pero con la forma en que Justin Herbert y compañía han estado funcionando, es difícil ver a los Chargers dejando Jacksonville sin otra victoria en su haber.

Probabilidades de Apuestas Jaguars vs Chargers

Spread: Jaguars +2.5

Línea de Dinero: Chargers -150, Jaguars +125

Más/Menos: 44.5