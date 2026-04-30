Jaap Stam admite: «¡A veces me tomaba hasta 20 al día!»

Jaap Stam visita un episodio de Voetbalzone y VERSUZ, en colaboración con el Servicio de Instituciones Penitenciarias. Además de elegir a los cinco mejores defensas de la historia y jugar a divertidos retos, admite su «adicción»: hasta hace poco bebía veinte tazas de café al día.

«Cuando era entrenador era aún peor: llegaba al club y lo primero era un café; luego llegaban los preparadores y otro; ¿y al terminar? Otro más», explica.

“Luego esperas a que lleguen los jugadores y, si queda tiempo, te tomas otra taza, y después otra. Antes de que empiece el entrenamiento ya llevas cinco o seis tazas”, añade el exinternacional holandés.

Tras una hora y media de entrenamiento comentamos el trabajo con más cafés, así que al mediodía ya llevo unos diez.

Por la tarde toma unos cinco y, tras cenar, otro para no afectar el sueño.

«Lo cuentas como si fuera algo muy normal», comenta el presentador Jelle Kusters. «Para mucha gente también es normal, aunque nadie lo admite. Yo al menos lo reconozco», responde Stam.

Ahora bebe mucho menos: «Dormía mal y culparía a mi carrera futbolística, piernas inquietas y ese tipo de cosas. Pero ahora que solo tomo tres al día, mi sueño ha mejorado mucho», concluye.

Tras la anécdota de Stam, Leonard —exportero del SC Cambuur y ahora agente de seguridad en un centro penitenciario— asegura que en el DJI también hay tiempo para un café con los compañeros y explica por qué es importante.

«Dentro también hay tiempo para un café con los compañeros; son momentos para comentar y relativizar lo que pasa. Si acabas de llegar a DJI, te orientan muy bien».

Como Jaap Stam protegía la portería, los guardias de seguridad de DJI velan por la seguridad. ¿Te interesa? Visita Trabajar en DJI.











