Ivo Basay, el ex-Boca que quiere dar la sorpresa contra River

El actual entrenador de Palestino tuvo un fugaz paso por Boca, donde jugó apenas nueve partidos pero convirtió cuatro goles.

El nombre de Ivo Basay suena familiar para aquellos hinchas de Boca que rondan los 40 años y que lo recordarán como un delantero que prometía muchísimo pero que no tuvo la posibilidad de desplegarlo. Esta noche, el exfutbolista se sienta en el banco de y busca dar la gran sorpresa en el Monumental contra River, último campeón de la .

A principios del año 1994, César Luis Menotti dirigía al Xeneize y llegaba el chileno como una de las incorporaciones más importantes, junto a otro atacante que tuvo menos éxito: John Jairo Tréllez. En cuanto al de Santiago, llegaba con los pergaminos de haber sido goleador en Magallanes y en su país, en Stade de de y en , donde aún se mantiene como el segundo máximo goleador histórico con 109 tantos en 186 partidos.

Su arribo a Boca, aunque solo por tres meses, tenía como objetivo ser el acompañante del Manteca Martínez, figura por aquellos tiempos. Y su estadística fue para nada despreciable, con cuatro gritos en nueve presentaciones, pero debió volver a tras el Mundial, aunque sobrevuela el rumor histórico de una pelea con el Flaco que derivó en su salida demasiado apresurada.

El final de su trayectoria como jugador activo lo encontró nuevamente como artillero en , incluso convirtiéndole tres goles al Xeneize en la serie de Primera Fase de la Supercopa 1997. Como entrenador tiene ya un largo recorrido en su país y en la Sub 20 de La Roja, pero su primer gran éxito fue ganar la Copa con el conjunto árabe.

"Pocos tienen la posibilidad de jugar en un club tan grande como Boca, no la podía dejar pasar y no me arrepiento ni un poco", dijo hace algunos años a Diario Olé. Después de 25 años, vuelve en otra función y con otra camiseta, aunque el deseo de arruinarle la noche a River.