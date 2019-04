Ismael Cornejo pitará Firpo vs Jocoro

El partido por el no descenso y otros cinco juegos ya tienen designado al árbitro principal.

El listado de árbitros que pitarán los seis partidos correspondientes a la jornada 18 del Clausura 2019 se dieron a conocer:

Héctor Salazar en el Águila vs Sonsonate (hoy), Elmer Martínez en el Chalatenango vs Isidro Metapán (hoy), Ismael Cornejo en el Firpo vs Jocoro (hoy), Iván Bartón en el Municipal Limeño vs Santa Tecla (mañana), Filiberto Martínez en el Alianza vs Pasaquina (mañana) y Alirio Reyes en el FAS vs Audaz (mañana).