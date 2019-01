Isco ya es suplente de suplentes para Solari

No es titular en el Real Madrid ni con un cuarto del equipo fuera de juego. El técnico prefirió cambiar de sistema ante el Betis

OPINIÓN

Está confirmadísimo. No hacen falta más evidencias. Isco es ahora mismo la última opción para Solari en su plantilla de veinticinco jugadores. Digan un nombre al aire, el que sea, que estará por delante del mediapunta. Ha ganado cuatro Champions League en el Real Madrid, y por momentos (contados) fue indiscutible tanto en el equipo blanco como en la selección española. Sin embargo, desde que llegase Solari al primer equipo merengue a finales de octubre, la caída del malagueño en relevancia ha sido abismal. Y lo más llamativo de esta situación es que ni siquiera se puede afirmar todavía que el ‘22’ haya tocado fondo en este descenso a los avernos del fútbol.

Pues no es que Isco sea suplente en el Real Madrid, sino que es ya suplente de suplentes. Con un cuarto del equipo fuera de juego, Solari no contó con el malagueño ni ante el Leganés en Copa el pasado miércoles, ni tampoco contra el Betis este domingo en La Liga. Improvisó con un sistema 3-5-2 inédito en su librillo en lugar de apostar por Isco. No sólo es que confiara más en Fede Valverde (un hecho ya consumado desde hace algún tiempo), sino que Solari confió más en incluir a un defensa en el Benito Villamarín en lugar de hacerle un hueco a Isco en la línea de vanguardia.

Así las cosas, y aunque queda media Liga por delante, se puede dar el divorcio por consumado. La relación es irreconciliable. Si queda una moraleja de todos los movimientos en el Real Madrid la última semana es que Solari no tiene ninguna intención de ‘recuperar’ a Isco. No está entre sus planes ir dándole minutos para que vaya entrando en una dinámica positiva. Y viceversa. Parece difícil creer que si Isco se entrenase más que nadie no tuviera más minutos en un equipo con tantas urgencias. La sensación es que cada día que pasa ambos polos están más separados. Cada día que pasa es un día menos para ver a Isco fuera del club blanco.