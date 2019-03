Isco se despierta con Zidane: dos goles en dos partidos

El malagueño ha sido titular ante el Celta y ante el Huesca en el Santiago Bernabéu. Adorna su progresiva recuperación con goles.

El recibió este domingo al en el Santiago Bernabéu con la única expectación de ver cómo se desenvolvían los jugadores blancos en el segundo encuentro con Zidane en el banquillo. Y hubo uno de ellos que volvió a asomar la cabeza entre todos: Isco Alarcón. Con la llegada del técnico francés, el medio malagueño ha despertado. Lo ha hecho en minutos, pues en ambos encuentros ha sido titular. Pero también, y más importante, en influencia. Y es que en ambos partidos ha marcado gol para los blancos.

En el debut de Zidane ante el de Vigo, el ‘22’ marcó en el área pequeña tras un centro atrás desde la línea de fondo. Y esta vez, ante el Huesca, el malagueño marcó nuevamente bajo el larguero a puerta vacía tras un rechazo y asistencia de Brahim. Dos goles de esos sencillos, donde la jugada trenzada tiene más valor que el remate último. Pero dos goles, al fin y al cabo. Lo cual ya supone un punto de inflexión notable en la carrera de Isco esta temporada.

No obstante, cabe recordar que Solari tuvo a Isco apartado y –literalmente- expedientado. No sólo lejos del once inicial, sino prácticamente de todos sus planes deportivos. Lo que le ha costado su puesto en la Selección Española incluso. La llegada de Zidane, que siempre confió en Isco, le ha dado algo de vuelo al malagueño. Quien sobre el campo todavía se muestra algo lejos de su mejor estado de forma, pero al menos lo suple con goles para el Santiago Bernabéu.