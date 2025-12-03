Inter vs Como, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Así como el Napoli contra Juventus de este domingo, el Inter contra Como es el partido más esperado de la Jornada 14 de la Serie A de Italia. El Derbi de Lombardo se ha convertido en encuentro clave en los últimos meses por la extraordinaria actuación del equipo de Fábregas, decidido a asegurar su clasificación a competencias europeas por primera vez en su historia.

Inter y Como están tan sólo a tres puntos de distancia, con 27 puntos en la clasificación de los Larianos.

Los locales, que vienen de una cómoda victoria en la Coppa Italia contra Venezia, no tienen intención de un descalabro en compromiso tan importante tras las derrotas contra AC Milan y el mes pasado contra el Atleti.

Inter-Como: Fecha y Hora de inicio

El partido entre Inter y Como se juega en San Siro, estadio de Milán, el sábado 6 de diciembre de 2025. El encuentro entre los dos equipos lombardos se escenifica a las 18:00, es decir, después de Sassuolo-Fiorentina a las 15:00 y antes de Verona-Atalanta, el partido aplazado previsto para las 20:45.

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Inter

Mkhitaryan está recuperado pero debería empezar desde el banquillo, en el centro del campo Sucic será aún titular. A la derecha posible oportunidad para Luis Henrique, mientras Lautaro será nuevamente titular después del partido de Copa Italia ganado contra el Venezia. El trío de defensa estará compuesto por Akanji, Acerbi y Bastoni, banquillo para Carlos Augusto y Zielinski, aún fuera Dumfries.

Noticias sobre el Como

Diao no jugará contra el Inter, debido a una lesión. Douvikas será la primera punta, con un Morata aún buscando el gol que partirá desde el banquillo. Moreno y Caqueret son favorecidos respectivamente sobre Valle y Da Cunha, mientras que es intocable el trío de jóvenes mediocampistas ofensivos Addai, Nico Paz y Jesús Rodríguez, todos titulares en el 4-2-3-1 del entrenador Fàbregas.

Forma

El Inter viene de cuatro victorias en los últimos cinco encuentros de la Serie A, con la única derrota en el Derbi contra el Milan. El miércoles 3 de diciembre derrotó al Venezia en la Copa Italia por 5-1 ganándose el acceso a los cuartos de final del torneo (el próximo rival llegará después del partido de enero entre Roma y Torino).

El Como, eliminado en las rondas anteriores de la Copa Italia, está comprometido solo en la Serie A, donde ha obtenido tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros. Para entender la extraordinaria temporada de los larianos, basta pensar que la única derrota en el campeonato llegó en verano, el 30 de agosto contra el Bologna.

Frente a Frente de los dos equipos

El Inter está ampliamente adelante en los anteriores encuentros contra el Como, con este último que ha conseguido el éxito solo 6 veces en 37 partidos. La mayoría de los partidos favorecen a los nerazzurri con 25 victorias, mientras que los empates totales son 6.

En la última temporada el Inter ganó 2-0 tanto en la ida como en la vuelta, mientras que para encontrar una victoria del Como hay que remontarse hasta 1985: desde entonces se han jugado trece partidos, dos de los cuales terminaron en empate (el último en 1991, en la Copa Italia).

Clasificación

El Inter se encuentra a -1 de la cima ocupada por Nápoles y Milán, con 27 puntos conseguidos hasta ahora. La tercera posición es compartida con la Roma de Gasperini, superada en la última jornada tras haber sido vencida por los partenopeos.

El Como se encuentra en el quinto puesto junto con el Bolonia, con 24 puntos totales y apenas cuatro de la cima de la Serie A 2025/2026.