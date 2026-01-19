Inter vs. Arsenal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Inter recibe al Arsenal con los Gunners esperando extender su paso perfecto en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo del Inter vs Arsenal, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

Cómo ver Inter vs. Arsenal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones4 y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramaunt+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura online cuando realizas streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Inter vs Arsenal

Liga de Campeones - Champions League Giuseppe Meazza

El partido Inter vs Arsenal comienza a las 21:00 horas, tiempo de España, este martes 20 de enero en el Estadio Giuseppe Meazza.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Previa del partido

Arsenal necesita solo un punto para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions League después de un comienzo perfecto con seis victorias consecutivas. Inter comenzó con cuatro victorias seguidas, pero luego perdió dos partidos consecutivos contra Atlético de Madrid y Liverpool. Desde esa derrota contra los Reds, el equipo de Christian Chivu está casi de vuelta a su mejor nivel con seis victorias en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, incluyendo cinco victorias en seis partidos en la Serie A para consolidar su estatus como favoritos para el Scudetto.

Arsenal ha concedido solo un gol en sus seis partidos en la competición hasta ahora, mientras que el Inter solo ha concedido cuatro, siendo estas las dos mejores defensas de la UCL en este momento.

Lesiones y estadísticas clave

El Inter está sin el creador de juego Hakan Calhanoglu (pantorrilla) y Denzel Dumfries (tobillo). Alessandro Bastoni y Marcus Thuram no fueron utilizados como suplentes contra Udinese, pero deberían ser restablecidos al sistema 3-5-2 de Chivu, que también debería contar con el mediocampista que una vez fue del Arsenal, Henrikh Mkhitaryan.

Mikel Arteta podría rotar su plantilla con la clasificación prácticamente asegurada y la próxima visita de fin de semana del Man United al Emirates Stadium en la Premier League. Riccardo Calafiori y Piero Hincapie siguen estando fuera.

Una séptima victoria consecutiva representaría la mejor de todos los tiempos para el Arsenal en cualquier competición de la UEFA.

Ningún jugador ha anotado más goles en casa en la UCL desde el comienzo de 2025 que Lautaro Martinez del Inter.

