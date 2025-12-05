Inter Miami vs. Whitecaps, Final de la MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Último trofeo de la temporada para los Estados Unidos que, en la noche del sábado, verán a Inter Miami y Vancouver Whitecaps competir por la MLS Cup.

Messi y sus compañeros quieren el trofeo, después de haber triunfado en la Conferencia Este. Para los canadienses, en cambio, éxito en la Conferencia Oeste y un último acto, ahora, que pone en juego un trofeo nunca levantado por ambas partes.

Será, además, el último partido de la carrera de Jordi Alba: el ex lateral del Barcelona, ahora en el Inter Miami, se retirará al término del encuentro.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y en streaming.

Cómo ver Inter Miami vs Whitecaps, Final de la MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, Sudamérica, México y Estados Unidos a través de Apple TV, con el MLS Season Pass.

Inter Miami vs Withecaps: Hora de inicio

Major League Soccer - Playoff Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas España:20:30 horas

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Inter Miami CF contra Vancouver Whitecaps alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager J. Mascherano Alineación probable Suplentes Manager J. Soerensen

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

