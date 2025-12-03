FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport
Inter Miami en la MLS Cup: su historial en playoffs desde 2020

Inter Miami ha tenido dificultades históricas en los playoffs, pero la postemporada 2025 apunta a ser el punto de inflexión que el club esperaba.

Desde su llegada a la Major League Soccer en 2020, el objetivo de Inter Miami siempre ha sido competir por la MLS Cup, no simplemente alcanzar los playoffs.

Hasta la temporada 2025, su recorrido en postemporada ha sido irregular, entre eliminaciones tempranas y campañas que se quedaron cortas. Sin embargo, hoy el club tiene por primera vez la oportunidad real de disputar la final de la MLS Cup.

El rendimiento de Inter Miami ha sido una montaña rusa: quedó fuera de los playoffs en 2021 y 2023, y aunque firmaron una temporada brillante en 2024, fueron sorprendidos por un rival de menor clasificación en la fase eliminatoria.

El fútbol de eliminación directa en la MLS es tan impredecible como despiadado, pero la llegada de grandes figuras y una mayor profundidad en la plantilla han empezado a marcar diferencia con el paso del tiempo.

GOAL repasa aquí el historial de Inter Miami en los playoffs de la MLS Cup:

El viaje de Inter Miami en los playoffs de la MLS

TemporadaMLS Temporada regularMLS Play-offs
ConferenciaGeneralClasificaciónResultados
 
202010º19ºRonda de entradaDerrota 3-0 ante Nashville
202111º20ºNo calificóNA
202212ºPrimera rondaDerrota 3-0 ante New York City FC
202314º27ºNo calificóNA
2024Primera rondaPerdió la serie 1-2 contra Atlanta United
2025Primera rondaGanó la serie 2-1 contra Nashville SC;
Derrotó a FC Cincinnati 4-0 en semifinales de conferencia;
Derrotó a New York City FC 5-1 en finales de conferencia;
Final de la MLS Cup 2025 contra Vancouver Whitecaps el 6 de diciembre
