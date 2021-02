Integridad estudiará si Gerard Piqué debe ser sancionado por sus declaraciones sobre los colegiados

Integridad de la RFEF valorará las palabras de Piqué sobre los árbitros y valorará si debe ser sancionado o no con cuatro partidos de suspensión

Gerard Piqué podría exponerse a una sanción de hasta cuatro partidos por sus palabras sobre los árbitros. Entre otras cosas, porque el contenido de sus declaraciones será analizado por el departamento de Integridad de la RFEF, según explica el periodista Ramón Fuentes en el diario "Sport". Las frases de Piqué sobre el estamento arbitral al 'youtuber' DJ Mario van a ser estudiadas por Integridad, que ya castigó en su momento al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, sancionándole con cuatro partidos por sus críticas a los colegiados.

Integridad estudiará las declaraciones de Piqué sobre los colegiados

¿Por qué estudiarán las declaraciones de Piqué? El defensa azulgrana comentó: "Lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he vivido en mi vida. Si comparamos entre Madrid y Barça hay mucha diferencia”, en relación a los arbitrajes que recibió el Real Madrid en el tramo final del campeonato, tras el parón por Covid-19, donde el conjunto blanco acabó siendo campeón.

El artículo sigue a continuación

El defensa azulgrana también habló de la vinculación de los árbitros con el Real Madrid: “El otro día había unas declaraciones de un ex árbitro, Iturralde González, creo, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid ¿Como no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿como no van a tirar más de un bando que del otro?”. Unas declaraciones que han traído cola, aunque cabe destacar que Piqué dejó cosntancia de que, en relación a los árbitros, "respeta su labor" y está convencido de que "siempre intentan hacerlo lo mejor posible”.

Vulnerar el artículo 100 bis: de cuatro a doce partidos de sanción

Como afirma el diario "Sport", ahora el departamento de Integridad estudiará sus palabras y si vulnera el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF que explica que la realización de manifestaciones mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral puede conllevar un castigo de cuatro a doce partidos de suspensión y multa económica de 601 a 3.005,06 euros. El departamento de Integridad valorará esas declaraciones y tendrá que decidir si sanciona o no al defensa del Barça.