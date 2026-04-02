إنريكي يسخر من تسريب قيمة راتبه

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, se burló de la filtración del monto de su salario, confirmando que percibe una remuneración alta, pero considera que el tema no debería ser objeto de debate público.

El diario francés “L’Équipe” señaló que Enrique es el entrenador mejor pagado de la liga francesa, con un millón de euros mensuales, muy por encima de sus perseguidores más cercanos: Paulo Fonseca (350 mil euros con el Lyon) y Habib Beye (230 mil euros con el Marsella).

Al ser preguntado por el asunto, el técnico español no negó cobrar un gran salario, pero se mostró sorprendido de que algunos crean que eso podría afectar al vestuario.

Dijo, en una rueda de prensa este jueves, con ironía: “¿Creen que a los jugadores les importa mi salario?”.

Añadió: “Creo que hablar de esto no viene al caso. Sí, soy uno de los entrenadores mejor pagados del mundo… y eso está bien para mí”.

Desde su llegada a París en 2023, Enrique podría ampliar su contrato actual, que termina en 2027, con un aumento importante de salario, acorde con el gran trabajo que ha realizado con el equipo.

El exseleccionador de España logró conquistar 10 títulos con el club, entre ellos un histórico sextete en 2025, además de conseguir el primer título de la Liga de Campeones de la UEFA en la historia del club.

Según “L’Équipe”, su salario en el nuevo contrato podría alcanzar los 20 millones de euros anuales, lo que lo situaría entre los mejor pagados a nivel mundial, en una lista encabezada por Diego Simeone (29,8 millones de euros con el Atlético de Madrid), Simone Inzaghi (25,1 millones de euros con el Al Hilal) y Pep Guardiola (23,8 millones de euros con el Manchester City).

Tras el parón internacional, el Paris Saint-Germain vuelve a la competición con un partido ante el Toulouse mañana viernes, antes de un calendario cargado que incluye 6 encuentros en 6 semanas, con la ambición de lograr un doblete de Liga de Campeones.

El equipo también recibirá al Liverpool el martes, antes del partido de vuelta en Inglaterra seis días después.