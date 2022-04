Informe La Fábrica: Arribas prepara el salto

Por Jorge C. Picón - Sergio Arribas prepara su salto al fútbol profesional. El canterano blanco está siendo uno de los futbolistas más destacados del Castilla esta temporada y empieza a planear de cara a la que viene. Según ha podido saber Goal, la idea del jugador y su entorno es dar un paso adelante y probar suerte en un equipo de primera o segunda división. La prioridad es, si así lo quiere el club, quedarse en el primer equipo, pero son conscientes de lo difícil que es conseguir una de las 25 fichas y ya se barajan otras opciones. Cualquier decisión se tomará siempre bajo la supervisión blanca, ya que existe una gran relación y porque Arribas tiene contrato hasta 2025.

La otra opción, más remota, es mantenerse en el Castilla, pero esto solo ocurrirá si el equipo consigue el ascenso. Por ello, Arribas está muy motivado de cara a este final de curso y luchará hasta el final por entrar en el playoff de ascenso. Está a cuatro puntos del quinto puesto, el primero que da acceso, a falta de seis jornadas.

Existen diferentes opciones para él, pero priorizará en todo momento el aspecto deportivo. Jugar en un proyecto ambicioso y en el que pueda ser importante. A sus 20 años (21 en septiembre) se encuentra en un estado ideal para luchar por un puesto en un buen equipo y se trabaja en elegir el destino que mejor se adapte a sus características. Una de las joyas de la cantera blanca que podría volar del nido muy pronto.

Otra temporada sobresaliente

El mediocampista está inconmensurable este curso. Ha sido el termómetro del Castilla ya que sus altibajos en el rendimiento han coincidido con los momento buenos y malos del equipo de Raúl. Es uno de los jugadores más utilizados por el técnico: 30 partidos disputados en 32 jornadas (2.588 minutos). Siendo mediapunta o extremo, es el segundo máximo anotador del grupo II de la 1ªRFEF con 14 goles. Además, ha repartido cinco asistencias.

Lo que ha sido más difícil para él ha sido tener minutos en el primer equipo. Si con Zidane llegó a disputar diez partidos, con la llegada de Carlo Ancelotti no ha llegado a debutar este curso. Este año no está habiendo tantas lesiones como el pasado y el italiano es menos proclive a las rotaciones. Además, tuvo la mala suerte de contagiarse de Covid en su primera convocatoria en diciembre. Esto no hace cambiar la idea del club, que sigue confiando mucho en su nivel y ven en él un proyecto de jugador importante.