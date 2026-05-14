Increíble: Kay Tejan recibió una multa astronómica tras la pérdida de su hijo pequeño

Kay Tejan, delantero del Telstar, relató en el podcast VERSUZ que el Sheriff Tiraspol lo multó con 5.000 euros por ausentarse por un problema familiar.

Tejan, cedido en la 2022/23 por el TOP Oss al Sheriff, no fue inscrito en la Europa League por su situación personal.

En el podcast relata con franqueza aquel momento: «Mi novia estaba embarazada. El bebé nació muerto», explica el delantero de 29 años del Telstar.

Tejan tuvo que elegir: «O me quedaba en la plantilla o elegía a mi familia. Elegí a mi familia», afirma el delantero.

Como consecuencia, el club no lo inscribió para la Europa League y le impuso una multa de 5.000 euros. «Me impusieron una multa de 5.000 euros». Jelle Kusters, reportero de Voetbalzone, reacciona en el podcast con incredulidad: «¿Qué tipo de comportamiento tan enfermizo es ese?».

Por ello se perdió la oportunidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo, quien entonces jugaba en el Manchester United y marcó en el 3-0 del United ante el Sheriff.

En definitiva, la aventura de Tejan en el Sheriff acabó en decepción. «Cuando ocurrió, solo me quedaba un mes». El club quería ficharlo del TOP Oss, pero él rechazó la oferta. «A partir de ahí, quise dejarlo todo; ya había tenido suficiente».







