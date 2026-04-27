Imágenes impactantes: Jack Grealish hallado inconsciente

Jack Grealish, centrocampista de 30 años cedido del Manchester City al Everton, fue hallado dormido en un bar en la azotea de Manchester tras una tarde de copas con amigos.

Según la prensa británica, el sábado sobre las 16:30 llegó al bar Stories de Manchester y menos de una hora después ya dormía en su silla, con varias bebidas en la mesa. Sus amigos intentaron despertarlo sin éxito.

«Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura», afirmó un testigo. Las imágenes lo muestran desplomado en su asiento, aparentemente inconsciente tras una tarde de copas.

El centrocampista, cedido esta temporada del Manchester City al Everton, arrastra desde enero una lesión de pie que no termina de curar. A principios de marzo, él mismo aseguraba en redes: «Estoy trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca».

Esta temporada, cedido al Everton, disputó 20 partidos de la Premier League con dos goles y seis asistencias, pero la lesión en el pie puede marginarlo hasta el final del curso y apartarlo del Mundial con Inglaterra.

No es la primera vez que Grealish protagoniza un escándalo: ya fue sancionado por conducir ebrio y detenido por conducción temeraria.

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