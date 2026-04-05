Ihattaren: «¿Qué ha hecho? No son las estadísticas de Saibari»

A Mohamed Ihattaren siempre le gusta ver jugar a Kees Smit. Sin embargo, el centrocampista ofensivo del Fortuna Sittard también subraya de inmediato que el joven jugador del AZ aún tiene que demostrar su valía en la élite.

«Me parece un jugador realmente simpático», comienza Ihattaren en Goedemorgen Eredivisie, para añadir inmediatamente: «En los Países Bajos, el bombo publicitario se dispara rápidamente cuando eres un joven talento».

«En el Ajax ha habido algunos que se fueron al extranjero. Donny van de Beek, y se podrían nombrar a algunos más. Y ese salto fue demasiado grande. Espero que Smit dé un buen paso adelante», afirma el centrocampista, que oye a Hans Kraay junior decir que el jugador del AZ haría mejor en seguir un tiempo en la Vriendenloterij Eredivisie.

«¿Qué ha rendido?», se pregunta Ihattaren en voz alta. «No son estadísticas de Saibari. Me parece un jugador magnífico, pero no son estadísticas de Saibari. No ha llevado al AZ al título, ni ha demostrado su valía en el Ajax, el PSV o el Feyenoord. Del AZ al Real Madrid, bueno...».

Su compañero de mesa, Mario Been, sale en defensa de Smit. El analista señala que, sobre todo, el público en general está muy pendiente de Smit, y que el centrocampista del AZ, que debutó recientemente con la selección holandesa, se mantiene sobre todo al margen.

«El AZ aspira a obtener una suma astronómica por Smit. Y eso no lo van a pagar ni el Ajax, ni el PSV, ni el Feyenoord», concluye Ihattaren al final del debate. Transfermarkt valora actualmente a Smit en 25 millones de euros.