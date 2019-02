Identificaron el cuerpo de Emiliano Sala

La policía de Dorset confirmó que el cuerpo encontrado un día y medio atrás dentro de los restos del avión es el de Emiliano Sala.

Según los primeros informes, en las próximas horas las autoridades le entregarán los restos del futbolista argentino a su familia.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



