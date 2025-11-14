Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoHungary
Puskas Arena
team-logoIreland
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Hungría vs. Irlanda, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Hungría e Irlanda, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Hungría recibe a Irlanda este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Puskás Arena, por la sexta jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Hungría vs. Irlanda de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Magiares Mágicos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Armenia en la fecha cinco, con gol de Barnabás Varga. El equipo dirigido por Marco Rossi es segundo en el Grupo F con ocho puntos, de manera que le basta un empate para asegurarse un lugar en el repechaje, aunque con un triunfo y un descuido de Portugal puede lograr el boleto directo al Mundial.

Por su parte, el Green Army derrotó por 2-0 a Portugal en su más reciente partido de la eliminatoria, con un doblete de Troy Parrott. El cuadro a cargo de Heimir Hallgrímsson es tercero en la tabla con siete unidades, obligado a ganar para meterse a la repesca.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Hungría vs Irlanda, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, FOX Sports 1, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 1 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Hungría vs Irlanda

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo F
Puskas Arena

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Puskás Arena.

  • México:08:00 horas
  • Argentina:11:00 horas
  • Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Hungary contra Ireland alineaciones

HungaryHome team crest

4-2-1-3

Formación

3-4-2-1

Home team crestIRL
1
D. Dibusz
7
L. Nego
11
M. Kerkez
6
W. Orban
4
A. Szalai
10
D. Szoboszlai
13
A. Schafer
21
A. Toth
20
R. Sallai
19
B. Varga
16
D. Lukacs
1
C. Kelleher
5
J. O'Brien
4
D. O'Shea
22
N. Collins
11
F. Azaz
20
C. Ogbene
3
L. Scales
2
S. Coleman
6
J. Cullen
8
J. Molumby
7
T. Parrott

3-4-2-1

IRLAway team crest

HUN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Rossi

IRL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • H. Hallgrimsson

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Hungría

Los Magiares Mágicos apuntan a seguir su camino en la eliminatoria y tener una oportunidad de ganarse un lugar a la Copa del Mundo, escenario que no pisan desde 1986.

Noticias de la Selección de Irlanda

El Green Army dio la gran sorpresa de la fecha pasada con un triunfo frente a Portugal que los mantiene con vida, con la enorme oportunidad de ir al repechaje y volver a un Mundial por primera vez desde 2002.

Cómo llegan al partido

HUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

IRL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

HUN

Últimos partidos

IRL

0

Victorias

3

Empates

1

Victoria

3

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/4
Ambos equipos anotaron
2/4

Clasificación

