Hugo Sánchez arremete contra Cruz Azul: "Me ofrecían la mitad de lo que pedía"

El Pentapichichi confesó que prácticamente estaba cerrado con la Máquina, pero de último momento tomaron otro camino.

A pesar de que ya tiene director técnico para el Guardianes 2021 , hay quienes no están conformes con el accionar de la Máquina. Uno de ellos es Hugo Sánchez , quien estaba cerca de llegar a la Noria, pero de último momento tomaron otro rumbo por diferencias salariales.

El Pentapichichi era el candidato más fuerte para ocupar la vacante en el banquillo Celeste. Tras decantarse por Juan Reynoso , Hugo no quedó satisfecho y dio a conocer las razones por las cuales no se convirtió en el entrenador del club.

" Me ofrecieron un año , no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón . Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre, Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir. Si no hubiera existido ese documento, hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Así no se podía aceptar por dignidad", expresó Sánchez en ESPN.

De la misma manera, el exdelantero mexicano aclaró que la negativa de Cruz Azul fue únicamente por lo económico. "He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira , por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí. Espero que puedan rectificar en algún momento", añadió.