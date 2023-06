'Hoy estuve horrible' - Jack Grealish rompe a llorar tras el triunfo de Manchester City en la Champions League y agradece al 'genio' Pep Guardiola

Jack Grealish lloró después del triunfo del Manchester City en la Champions, y dijo que "fue horrible" en la victoria final sobre el Inter.

Es posible que el delantero de Inglaterra no haya estado en su mejor momento durante el partido celebrado en el estadio Ataturk de Estambul, pero contribuyó a una victoria por 1-0 que se aseguró gracias al gol de Rodri en el minuto 68. Ese esfuerzo permitió al City, ganador de la Premier League y la Copa FA, completar un triplete histórico, mientras que Grealish se hizo con el único trofeo que ha soñado con levantar desde que era un niño.

¿QUÉ DIJO?: Con la emoción derramándose de él, Grealish le dijo a BT Sport sobre saborear la gloria europea: “Esto es para lo que trabajas toda tu vida, ¿no es así? Estoy tan feliz, hombre. Jugué tan... hoy estuve horrible. Ganar el triplete con este grupo de jugadores, con este cuerpo técnico, es muy especial. Cualquiera que me conozca sabe lo familiar que soy y lo mucho que amo el fútbol. Esto es por lo que he trabajado toda mi vida”.

Grealish también agradeció al entrenador del City, Pep Guardiola, por darle la oportunidad de experimentar tal éxito, ya que el entrenador catalán lo fichó por £ 100 millones ($ 126 millones de dólares) en 2021 y se mantuvo a su lado cuando estaba "mal". durante una campaña de debut de prueba en el Etihad Stadium. Grealish agregó sobre su jefe: “Él es simplemente un genio, ¿no es así? Solo le dije: 'Quiero agradecerte. Hiciste que esto me sucediera, poniendo tanta fe en mí, comprándome por mucho dinero'. Incluso el año pasado, cuando estaba jugando mal, se quedó allí conmigo y me habló. Y este año me ha dado esa plataforma para ir y actuar, así que le agradecí”.

Grealish terminó su segunda campaña en el City con tres trofeos además de los cinco goles y las 11 asistencias que registró en todas las competiciones. el creativo extremo de 27 años comenzÓ a recuperar su mejor nivel.