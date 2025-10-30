Houston Texans vs Denver Broncos: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Dos contendientes de la AFC en ascenso se enfrentan en la Semana 9, cuando los Houston Texans reciban a los Denver Broncos, que llevan cinco victorias consecutivas y actualmente lideran la AFC Oeste.

Liderados por el mariscal de campo novato Bo Nix, Denver superó a Dallas en la Semana 8 y ha dado un giro completo a su temporada después de un titubeante inicio de 1-2. Mientras tanto, la historia de Houston es de su propio resurgimiento. Los Texans comenzaron la temporada con tres derrotas consecutivas, pero han ganado tres de sus últimos cuatro, puntualizados por una victoria destacada sobre San Francisco.

CJ Stroud fue excepcional en esa victoria, desmenuzando la defensa de los 49ers para 318 yardas y dos touchdowns, y lo hizo sin Nico Collins ni Christian Kirk disponibles. Fue el tipo de actuación que recordó a todos por qué se le considera uno de los jóvenes pasadores más prometedores de la liga.

Las casas de apuestas tienen a Denver como un ligero favorito de visita, un reconocimiento al impulso que han construido los Broncos, aunque han sido inconsistentes contra el spread (3-4-1) esta temporada. Ahora tendrán que lidiar con una de las unidades defensivas más duras de la liga, en uno de los estadios más ruidosos del fútbol americano.

La pregunta para la Semana 9: ¿Continuará la racha ganadora de Denver, o Stroud y Houston responderán con firmeza y demostrarán que pertenecen a la élite de la AFC?

Hora de inicio Houston Texans vs Denver Broncos

Los Texans y los Broncos se enfrentarán en la Semana 9 de la NFL en el NRG Stadium en Houston, TX, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Houston Texans

Nico Collins parece estar en el camino correcto mientras los Texans se preparan para su enfrentamiento de la Semana 9 contra los Denver Broncos.

Después de perderse la victoria de la semana pasada sobre los 49ers debido a una conmoción cerebral, se espera que el receptor de Pro Bowl esté de regreso. El entrenador en jefe DeMeco Ryans señaló que el equipo monitoreará su progreso durante la semana, pero el optimismo en torno a su regreso está creciendo.

Incluso sin su objetivo principal, Houston ofreció una de sus actuaciones más equilibradas de la temporada en la victoria 26-15 en el NRG Stadium. La ofensiva anotó 26 puntos por segundo juego consecutivo en casa, mientras que la defensa se concentró al final, forzando una pérdida crucial contra Mac Jones y anulando el impacto de Christian McCaffrey.

Con Collins fuera, C.J. Stroud distribuyó el juego y comenzó a generar impulso con varios jóvenes talentosos. Woody Marks realizó una atrapada y carrera de 50 yardas en un pase de swing, lo que ayudó a establecer puntos de anotación. Jayden Higgins atrapó un touchdown de 12 yardas en el segundo cuarto, mientras que Xavier Hutchinson se liberó para una anotación de 30 yardas en el tercero.

Mientras tanto, Jaylin Noel continuó su aparición, siguiendo su destacado rendimiento en la Semana 7 con cinco recepciones para 63 yardas, tres de las cuales resultaron en primeros intentos.

Getty Images

Noticias del equipo Denver Broncos

Los Denver Broncos entran en la Semana 9 ya muy debilitados, con nueve jugadores en la lista de lesionados, y desafortunadamente, esa lista podría alargarse.

El ala cerrada/fullback Nate Adkins salió del juego del domingo con lo que se describe como una lesión de rodilla potencialmente seria, y la estrella esquinero Pat Surtain II también podría ser candidato para la lista de lesionados a corto plazo después de sufrir un problema pectoral. Ninguna de las actualizaciones es alentadora para una defensa que depende en gran medida de la presencia de bloqueo de Surtain.

Por otro lado, el apoyador Drew Sanders (pie) ahora es elegible para regresar de la lista de lesionados, aunque el equipo no se ha comprometido a cuándo estará realmente listo para jugar. El ala cerrada Lucas Krull (pie) técnicamente podría haber regresado esta semana también, pero con la cirugía empujando su recuperación a finales de diciembre, estará viendo desde la banca por un buen rato más.

Denver también tiene a cuatro jugadores — Michael Burton, Nick Gargiulo, Johnny Walker y Matt Henningsen — fuera para la temporada, a menos que se produzca un escenario de liberación y reajuste que les permita firmar con otro equipo.

A pesar de toda la pérdida, los Broncos han sido uno de los equipos más calientes de la liga. Han conseguido cinco victorias consecutivas, incluyendo una declaración de 44 puntos contra los Dallas Cowboys la semana pasada. Bo Nix continuó su impresionante campaña de novato con 247 yardas aéreas y cuatro touchdowns en ese juego, mostrando aplomo y control mientras esta ofensiva gana impulso.

En el terreno, J.K. Dobbins ha sido el motor — acumulando 634 yardas por tierra en ocho encuentros, lo que lo coloca en tercer lugar en la NFL. Su combinación de explosividad y paciencia ha aportado el equilibrio tan necesario al ataque de Denver. Mientras tanto, R.J. Harvey y Marvin Mims Jr. continúan completando la ofensiva con su versatilidad y capacidad de juego.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Texans vs Broncos en los EE. UU.

El partido Texans vs Broncos en la Semana 9 de la temporada NFL 2025 se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Texans vs Broncos en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE.UU. que desean mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Texans vs Broncos

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios ascienden por niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegan hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos del estadio.

Consulta el enlace a continuación para la descripción completa de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Texans vs Broncos Fantasy Football

Ha sido una temporada un poco turbulenta para Bo Nix (proyectado 17.5 puntos de fantasía en la Semana 9), aunque los números en papel se ven sólidos. El novato ha acumulado 1,803 yardas aéreas con 15 touchdowns y solo cinco intercepciones en ocho juegos, recién saliendo de un partido con cuatro touchdowns contra Dallas. También se está cuidando en el bolsillo, liderando a todos los mariscales de campo de la NFL con la tasa de capturas más baja (solo 2.73%). Además, ha añadido 171 yardas por tierra y tres anotaciones, dando a Denver una doble amenaza.

¿Pero esta semana? Esta es una verdadera prueba. La defensa de Houston ha estado asfixiando a los rivales: N.º 1 en EPA/jugada y EPA/pase. Y hemos visto a Nix enfrentar obstáculos antes, como ese inicio lento en la Semana 7 contra los Giants antes de encenderse al final. Si no está afilado desde el principio, esta secundaria de Houston puede hacerle la vida miserable.

Aun así, Denver está en 6-2, y las expectativas están cambiando. Si los Broncos van a ser mencionados junto a los pesos pesados de la AFC, Nix tiene que estar a la altura en este tipo de juegos. Esta es una oportunidad para hacer una declaración.

Courtland Sutton (proyectado 8.6 puntos) sigue haciendo el trabajo sucio. Ha convertido 37 recepciones en 536 yardas y tres touchdowns, y ha superado las 60 yardas de recepción en seis de ocho partidos. El techo de fantasía sigue ahí, aunque no ha encontrado la zona de anotación desde la Semana 4, y dado lo eficiente que ha sido, esa sequía de touchdowns parece destinada a terminar más pronto que tarde.

Por otro lado, C.J. Stroud (proyectado 15.9 puntos) viene de una de sus actuaciones más destacadas del año. Contra San Francisco, hizo 30 de 39 para 318 yardas, dos touchdowns, y solo una pérdida de balón, y no recibió ni una captura. Incluso sin Nico Collins o Christian Kirk disponibles, movió el balón con confianza y ritmo. Esa es exactamente la versión de Stroud que Houston quiere en la recta final.

En el backfield, J.K. Dobbins (proyectado 10.7 puntos) sigue luciendo rejuvenecido después de años de lesiones. Ya ha registrado dos días de 100 yardas por carrera esta temporada y está promediando más de cinco yardas por acarreo. Pero debido a que no es una gran opción en el juego por pase, su techo de fantasía depende en gran medida de carreras explosivas o oportunidades en la línea de gol.

Mientras tanto, Woody Marks (proyectado 8.9 puntos) mostró nuevamente su capacidad para hacer jugadas grandes la semana pasada, logrando una recepción de 50 yardas y una carrera de 23 yardas. No anotó, pero claramente está definiendo un papel constante de uso múltiple. Si Houston mantiene su ritmo ofensivo, la carga de trabajo de Marks debería permanecer estable y valiosa.

En cuanto a Nico Collins, todavía está en el protocolo de conmoción cerebral al comienzo de la semana, por lo que su estado necesita ser monitoreado. Si no está disponible nuevamente, Houston necesitará otra actuación limpia y repartidora de Stroud y el grupo de creadores de juego a su alrededor.

Predicciones del juego Texans vs Broncos

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento presumiendo defensas de primer nivel, pero el ataque al pase de Denver ha sido absolutamente temible esta temporada, nadie en la liga persigue más al mariscal de campo. Los Broncos están quintos en EPA defensiva/jugada, y eso podría significar problemas para C.J. Stroud, especialmente con la línea ofensiva de Houston teniendo momentos inestables en la protección. Los Texans están en la mitad de la tabla en tasa de capturas (12º), y la ofensiva en su conjunto está solo en el puesto 16 en EPA/jugada, no muy dominante.

Por otro lado, la ofensiva de Denver ha encontrado otra marcha. Incluso con algunos tramos desiguales, los Broncos ocupan el octavo lugar en EPA/jugada y han encendido el marcador recientemente, arrasando con los Giants y Cowboys por más de 70 puntos combinados en sus últimos cinco cuartos de fútbol. Si Nico Collins sigue fuera, solo añade más presión ofensiva para Houston. Los Texans están en el puesto 20 en EPA/carrera y ahora enfrentan a una unidad de Denver que ha estado en el top cinco en EPA/pase toda la temporada.

Y seamos realistas: la confianza en Denver está justificada. El equipo de Sean Payton ha cambiado completamente el guion. Desde que iba perdiendo contra los Giants 26-8 al final de la Semana 7, los Broncos han superado tanto a Nueva York como a Dallas 69-31, luciendo como un serio contendiente de la AFC. Mientras tanto, C.J. Stroud resurgió la semana pasada, lanzando para 318 yardas y dos touchdowns en la gran victoria de Houston sobre San Francisco, incluso sin Nico Collins y Christian Kirk en el campo.

Aún así, hay un juego de ajedrez en desarrollo aquí. La ofensiva de Bo Nix y los Broncos ha mostrado vulnerabilidad cuando enfrentan presión intensa, algo en lo que la línea defensiva de Houston prospera. Se espera que ambas defensas den golpes y acierten algunos.

El total se sitúa en 39.5, reflejando ese tono defensivo, pero aún parece un poco bajo dado hacia dónde se ha dirigido la ofensiva de Denver. Aun así, con Houston en casa y su defensa diseñada para interrumpir exactamente lo que Denver hace bien…

La ventaja va ligeramente para Houston.

Predicción: Los Texans luchan y ganan por poco frente a su público local.

Cuotas de Apuestas Texans vs Broncos

Spread

Broncos -1.5 (-105)

Texans +1.5 (-115)

Moneyline

Broncos: -118

Texans: -102

Total

39.5 (Over -110/Under -10)