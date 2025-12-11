Houston Texans vs Arizona Cardinals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Houston Texans llegan a esta semana con una racha de cinco victorias consecutivas, recién salidos de una victoria contundente sobre los Chiefs en el Sunday Night Football.

Los Arizona Cardinals llegan a esta semana con un récord de 3-10, anclados en el fondo de la NFC Oeste. Acaban de sufrir una derrota pronunciada de 45-17 en casa contra los Los Angeles Rams, y su camino no se hace mucho más fácil con los Falcons y los Bengals en el horizonte del calendario.

Por otro lado, los Houston Texans llegan con un récord de 8-5 y ocupan el segundo lugar en la AFC Sur. Houston está en alza después de una dura victoria como visitante por 20-10 sobre los Kansas City Chiefs, y ahora enfoca su atención en los próximos encuentros contra los Raiders y los Chargers.

Hora de inicio del partido Houston Texans vs Arizona Cardinals

Los Houston Texans y los Arizona Cardinals juegan el domingo 14 de diciembre de 2025, en el NRG Stadium en Houston, Texas, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Houston Texans

La defensa de Houston sigue haciendo notar su presencia en la liga. Los Texans marcharon a Kansas City y sofocaron a los Chiefs, interceptando a Patrick Mahomes tres veces y limitando a Kansas City a solo 274 yardas totales en una victoria como visitante por 20-10.

C.J. Stroud no necesitó jugar al héroe, entregó una actuación controlada y constante con 203 yardas y un touchdown en 15 de 31 pases. El juego terrestre de Houston nunca realmente despegó, acumulando solo 82 yardas, pero con la defensa dominando de principio a fin, nunca necesitaron mucho más.

Reporte de Lesiones de los Texans: Nick Chubb – cuestionable, Jamal Hill – cuestionable.

Noticias del equipo Arizona Cardinals

Mientras tanto, Arizona sigue en espiral descendente. Los Cardinals perdieron su quinto juego consecutivo el fin de semana pasado, siendo arrollados 45-17 por los Rams. Dada su situación, la racha no es exactamente sorprendente, les faltan varios jugadores clave, incluyendo a Marvin Harrison Jr., y han pasado de Kyler Murray a Jacoby Brissett mientras remodelan la plantilla.

La ofensiva ha estado estancada por más de un mes, sin lograr superar los 22 puntos en el tiempo reglamentario durante toda esta racha de derrotas. El desempeño de la semana pasada contra Los Ángeles fue más de lo mismo: posesiones desordenadas, poco ritmo y una defensa que permaneció en el campo demasiado tiempo.

Los Cardinals están anotando 21.7 puntos por partido, una marca que los coloca en el puesto 21 de la liga. El verdadero problema se presenta en la defensa, donde están cediendo 26.8 puntos por partido, situándose en el puesto 26. Arizona promedia 335.5 yardas cada semana (238.7 por aire y 96.8 en el suelo), pero ceden un poco más con 347.4 yardas por partido, incluyendo 123.1 yardas terrestres y 224.3 yardas de pase permitidas.

Jacoby Brissett continúa liderando la ofensiva, lanzando para 2,459 yardas con un porcentaje de completación del 66.2% y 15 pases de touchdown. En el terreno, Zonovan Knight marca el ritmo con 271 yardas por tierra, mientras que Trey McBride se ha convertido en el objetivo principal, atrapando un mejor equipo de 93 recepciones para 937 yardas y ocho anotaciones.

Informe de Lesiones de los Cardinals: Bilal Nichols – cuestionable, Kyler Murray – fuera.

Ver y transmitir en vivo Texans vs Cardinals en EE. UU.

El partido de los Texans contra los Cardinals en la semana 15 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por FOX. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán seguir la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, serán publicados pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Texans vs Cardinals en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que desean seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Texans vs Cardinals

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fútbol Fantasía Texans vs Cardinals

Los Cardinals llegaron a la Semana 14 con una defensa que había mantenido a los quarterbacks a raya discretamente, permitiendo la 11ª menor cantidad de puntos de fantasía en la posición, pero Matthew Stafford destruyó esa reputación con 281 yardas y tres touchdowns. Con un verdadero arma de confianza en Nico Collins, C.J. Stroud tiene una verdadera oportunidad de entregar buenos resultados para los gerentes de fantasía. Aun así, la feroz defensa de Houston podría dominar este encuentro, lo que podría llevar a los Texans hacia un enfoque centrado en el juego terrestre y limitar el potencial de Stroud.

Woody Marks está lidiando con un problema de tobillo. Se ausentó de la práctica del miércoles la semana pasada antes de regresar el jueves, por lo que su disponibilidad seguirá siendo algo a seguir durante la semana.

La identidad ofensiva de los Texans se ha reducido básicamente a dos pilares: una defensa de élite y Nico Collins. Esa combinación les ha ayudado a superar a varios de los pesos pesados de la liga recientemente. Collins ha tenido al menos ocho objetivos en todos menos uno de sus últimos siete encuentros, convirtiéndose en el recurso seguro de Stroud y en el encargado de mover las cadenas. Aunque solo ha encontrado la zona de anotación una vez en ese periodo, ha superado las 75 yardas de recepción en cinco de esos juegos. Está consolidado como un WR1 de alto nivel con un potencial enorme si anota. Y el enfrentamiento de esta semana está hecho a medida para un gran rendimiento: los Cardinals acaban de permitir que Puka Nacua explotara con 167 yardas y dos touchdowns.

Jacoby Brissett en realidad publicó una línea de fantasía respetable en la derrota desigual de la semana pasada, con ambos de sus pases de touchdown yendo a Michael Wilson. Pero fuera de esos momentos destacados, la ofensiva de los Cardinals tuvo problemas. Brissett ahora tiene 2,459 yardas de pase con 15 touchdowns y cinco intercepciones en el año. Con una intimidante defensa de los Texans por delante, es mejor verlo como un QB2 marginal para la Semana 15.

Zonovan Knight continúa encabezando el backfield de Arizona, aunque no pudo hacer mucho ruido en la derrota aplastante. Sigue siendo la opción principal sobre Michael Carter, pero un duro enfrentamiento contra la escurridiza defensa contra la carrera de Houston hace que ambos corredores sean opciones arriesgadas de bajo nivel para los administradores de fantasía.

Predicciones del Juego Texans vs Cardinals

Los Houston Texans son la prueba viviente de que una defensa de primer nivel puede cargar con el peso mientras la ofensiva evita las pérdidas de balón y aprovecha la buena posición en el campo. Con C.J. Stroud de vuelta, el ataque de los Texans de repente tiene un techo mucho más alto. Mientras tanto, los Arizona Cardinals, plagados de lesiones, ya débiles en la ofensiva y superados en las trincheras, parecen vulnerables. Houston debería acercarse a asegurar un lugar en los playoffs al hacerse cargo del negocio en este enfrentamiento de la Semana 15.

Probabilidades de Apuesta Texans vs Cardinals

Diferencia de puntos

Cardinals +9.5 (-110)

Texans -9.5 (-110)

Línea de dinero

Cardinals: +400

Texans: -535

Total

42.5 (Más de -110/Menos de -110)